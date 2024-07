Microsoft down, cosa succede in tempo reale. CrowdStrike: “Problema individuato e isolato”

09:28

CrowdStrike: "lavoriamo per risolvere disagi"

Il problema informatico sarebbe nato da un errore di aggiornamento di un agente software, che avrebbe innescato guasti informatici su larga scala. Nel dettaglio il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza CrowdStrike, usato da molte aziende e amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente. “Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor. I nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema”, ha scritto CrowdStrike in un avviso confermando l'interruzione all'1.30 di oggi, orario della costa est americana. Falcon Sensor di CrowdStrike è un software progettato per prevenire attacchi informatici. L'aggiornamento del software in questione sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando in particolare ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.