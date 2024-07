Cos’è Crowdstrike, l’antivirus della “schermata blu della morte” che sta bloccando Microsoft nel mondo

Roma, 19 luglio 2024 – Ferrovie e aeroporti in tilt, banche e trasmissioni tv bloccate. Ospedali e prenotazioni fermi. Eè quanto sta accadendo un po’ in tutto il mondo per un problema ai sistemi informatici di Microsoft. Ma cosa sta generando questi problemi?

C'è una società di sicurezza informatica, Crowdstrike, che produce software antivirus, dietro il caos nei sistemi di tutto il mondo? Secondo gli esperti consultati dalla Bbc, sembra che Crowdstrike abbia rilasciato un aggiornamento software che sta bloccando i dispositivi Windows, provocando la cosiddetta "schermata blu della morte" sui PC.

"Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema”, ha scritto Crowdstrike (il cui sito internet risulta inaccessibile) in un avviso confermando l'interruzione all'1:30 di venerdì, orario della costa est americana. Falcon Sensor di CrowdStrike è un software progettato per prevenire attacchi informatici. Un aggiornamento del software sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.