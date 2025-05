Il Bayesian presto non avrà segreti, tutto pronto per il recupero del super yacht affondato: il cronoprogramma

Roma, 2 maggio 2025 – I misteri nascosti nel Bayesian potrebbero avere le ore contate. Inizieranno nei prossimi giorni le operazioni di recupero del mega yacht, affondato al largo di Porticello il 19 agosto scorso causando la morte di sette persone, tra cui il magnate Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Il Bayesian e un sub dei vigili del fuoco in immersione

Hebo lift 2 al porto di Termini per due giorni

Sono arrivati in Sicilia gli esperti di recupero marittimo e mezzi di sollevamento pesanti che saranno impegnati nell’impresa al largo della costa siciliana. Ieri è arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la chiatta galleggiante multiuso Hebo lift 2, con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, salpata da Ortona, con un equipaggio di base e accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano. Hebo Lift 2 rimarrà in porto due giorni per caricare le ultime attrezzature di recupero specifiche per il progetto.

4 maggio, arriva Hebo lift 10

Subacquei esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato si imbarcheranno nelle prossime 48 ore. Hebo lascerà il porto nel fine settimana, diretta a Porticello. La sua partenza è prevista in concomitanza con l'arrivo, domenica in Sicilia, della gru galleggiante principale del progetto, la Hebo lift 10. Questa unità di sollevamento pesante da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d'Europa. È partita dal suo porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 19 aprile e, come la sua nave gemella, sta procedendo verso la Sicilia nei tempi previsti.

Al lavoro oltre 80 esperti

Settanta operatori specializzati sono stati mobilitati in Sicilia da tutta Europa per lavorare a questa operazione di recupero, supportati da oltre una dozzina di altri esperti marittimi provenienti da diverse organizzazioni a terra. La società di consulenza marittima internazionale Tmc Marine, con sede in Gran Bretagna, sta supervisionando un consorzio di esperti in recupero che si occuperà del sollevamento del Bayesian. Il lavoro è guidato dalle società olandesi HEebo, una società di servizi marittimi di Rotterdam, e Smit Salvage, con il supporto di specialisti italiani.

Perimetro di sicurezza aria-mare

Il superyacht a vela monoalbero ha uno scafo in alluminio ed era stato originariamente costruito con il nome di Salute da Perini Navi a Viareggio. Consegnato al suo proprietario originale nel 2008, possiede uno degli alberi più alti del mondo: 72 metri (237 piedi). E questo rende l’operazione di recupero ancora più complessa. Un rigoroso perimetro di sicurezza dell'area aria-mare continuerà a essere mantenuto intorno al sito di lavoro durante l'intero processo di recupero per garantire la sicurezza del personale. Grande attenzione anche alla salvaguardia dell’ambiente marino.

7 maggio: riunione in Procura

Intanto nei giorni scorsi la procura di Termini Imerese ha fissato una riunione operativa, il prossimo 7 maggio, con tutte le parti interessate. E' quanto prevede l'avviso di rilievi tecnici sull'imbarcazione per assicurare che tutte le attività finalizzate all'emersione e alla collocazione del natante sulla banchina siano compiute in sicurezza, evitando ogni forma di inquinamento ambientale e garantendo l'integrità del relitto. Accertamenti definiti irripetibili dalla procura perché potrebbero alterare lo stato dei luoghi (come ad esempio, la foratura di alcuni ambienti per aspirare l'acqua in essi contenuti). Successivamente, una volta che il Bayesian sarà messo in sicurezza sulla banchina, bisognerà concordare con tutte le parti sulle ulteriori attività di verifiche. La procura di Termini Imerese, che coordina le indagini con le ipotesi di naufragio colposo e omicidio colposo, ha finora iscritto 3 persone nel registro degli indagati: il comandante James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio inglese Matthew Griffiths.