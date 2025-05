Israele, attacchi su Gaza: oltre 30 morti. Netanyahu: “Raid a Damasco, non tocchino la comunità drusa”

06:17

Soldati drusi a Netanyahu: "Pronti a combattere in Siria"

Riservisti e soldati drusi dell'esercito israeliano hanno inviato una lettera al primo ministro Benyamin Netanyahu chiedendo chel'Idf intervenga "per fermare il massacro dei fratelli drusi in Siria, proprio come il premier e il ministro della Difesa Israel Katz hanno promesso". Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. I firmatari hanno anche dichiarato di essere disposti ad andare in Siria da soli per proteggere la comunità drusa: "Centinaia di soldati drusi sono pronti a offrirsi volontari per combattere al fianco dei fratelli in Siria per salvarli, anche a costo di assumersi la responsabilità dei rischi che ciò comporta per le nostre vite", hanno scritto.