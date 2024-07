Guasti informatici in tutto il mondo: dispositivi Windows in tilt. Cosa sta succedendo

Roma, 19 luglio 2024 – Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media, le compagnie aeree e negozi stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. La causa dell'interruzione non è chiara, ma si parla di un problema riscontrato dalla società di sicurezza informatica CrowdStrike, che produce software antivirus. “Pare che sia stato rilasciato un aggiornamento software che è andato terribilmente storto e sta bloccando i dispositivi Windows, provocando la cosiddetta ‘schermata blu della morte’ sui PC.” A riferirlo alla Bbc è Zoe Kleinman, esperta di tecnologia. “Abbiamo provato a contattare la società, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

Un'ora e mezza dopo l'apertura del listino e' stato ripristinato il corretto funzionamento del sito di Borsa Italiana, coinvolto nei disagi che stanno caratterizzando in tutto il mondo le piattaforme Microsoft, con l'indice Ftse Mib che ora segna -0,57% a 34.330,51 punti. A Roma si registrano ritardi e cancellazioni su voli in arrivo e partenza.

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi afferma che anche le sue operazioni IT sono state influenzate. Ma, a solo una settimana dall'inizio dei Giochi, il comitato afferma di avere piani di emergenza, secondo l'agenzia di stampa Reuters.

I voli sono stati bloccati all'aeroporto di Sydney, la United Airlines ha smesso di volare.

L'aeroporto internazionale di Berlino è bloccato per un guasto tecnico, tutti i voli sono sospesi. Lo riferisce il portavoce dello scalo tedesco. L’account dell’aeroporto ha pubblicato su X che sta riscontrando ritardi nei check-in.

Dalla Spagna, riferisce la Bbc, vengono segnalazioni di problemi in tutti gli aeroporti del Paese. "Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile. Nel frattempo, le operazioni continuano con sistemi manuali", afferma il gestore aeroportuale spagnolo”.

In Israele vengono segnalati problemi negli ospedali e in altri servizi sanitari. Si tratta, ha sottolineato, di un malfunzionamento tecnico di un programma utilizzato in tutto il mondo e non di un attacco informatico. I servizi di soccorso Magen David Adom hanno fatto sapere che si potrebbero incontrare difficolta' quando si chiama la linea di emergenza, le persone che necessitano di assistenza medica di emergenza possono contattare la polizia.

In Alaska la polizia ha reso noto un malfunzionamento nel servizio di soccorso del 911, a riportarlo è la Bbc. “Molte chiamate al 911 e altre non di emergenza non stanno funzionando correttamente nello stato dell’Alaska”. L’American Airlines, la compagnia più grande al mondo per numero di passeggeri, ha dichiarato alla Bbc che non è stato consentito il decollo di alcun volo e che è in contatto con tutti igli aerei attualmente in volo. Si afferma che i problemi informatici sono dovuti a un "problema tecnico con Crowdstrike che sta colpendo più operatori". La compagnia aerea afferma che sta collaborando con la società di sicurezza informatica per risolvere il problema il più rapidamente possibile. American Airlines trasporta una media di 578.000 passeggeri al giorno.

L’aeroporto Narita di Tokyo sta riscontrando problemi con i propri sistemi informatici. A darne notizia sono alcune delle compagnie aeree che operano nell’hub.

Si stanno registrando lunghe code fuori dai panifici della catena Gail’s, che sta riscontrando seri problemi nei pagamenti elettronici. Disagi anche all’aeroporto londinese di Stansted, con problemi nell’effettuazione dei check-in, molti dei quali sono stati fatti manualmente, nessun problema per quanto riguarda i voli. Anche il sistema sanitario nazionale (NHS), sta avendo diversi problemi logistici. Qui a Gatwick i codici a barre non funzionano, quindi i controlli di sicurezza sulle carte d'imbarco vengono eseguiti manualmente, ma le ricerche di sicurezza funzionano normalmente. Anche un canale della Bbc, Cbbc (canale per ragazzi), è attualmente fuori uso.

Allo scalo di Amsterdam, Schipol, i voli stanno avendo problemi. “L'interruzione informatica ha un impatto sui voli da e per Schiphol", dice un portavoce, aggiungendo che non è ancora chiaro quanti voli siano interessati.

In Nuova Zelanda, l’aeroporto internazionale di Christchurch afferma di riscontrare problemi IT in una serie di sistemi che potrebbero influire sugli arrivi e sulle partenze dei voli. E un portavoce del parlamento neozelandese afferma che la loro rete informatica ha problemi.

Il più grande terminal di container della Polonia, il Baltic Hub nella città settentrionale di Danzica, è l’ultima grande infrastruttura ad essere colpita. "Vi informiamo che stiamo lottando presso il Baltic Hub con un'interruzione globale del sistema operativo Microsoft che sta ostacolando le operazioni del terminale", afferma la società. Baltic Hub ha chiesto alle aziende di non inviare container al porto. L'hub ha iniziato a funzionare nel 2007 e ha la capacità di gestire fino a 2,9 milioni di container all'anno.

All’aeroporto di Delhi le procedure di controllo dei biglietti e di imbarco dei passeggeri si stanno svolgendo manualmente.

*notizia in aggiornamento*