Come usare l’Intelligenza artificiale a scuola

Roma, 19 agosto 2025 – "La terrò generica come mi hai chiesto. Ora metto insieme tutte le tue risposte in una lettera semplice, chiara e scritta bene con le tue parole". L'incipit, diventato virale, con il prompt di ChatGpt è apparso su un compito consegnato lo scorso giugno a Enrico Galiano – scrittore e insegnante di italiano, storia e geografia alle scuole medie dell'istituto comprensivo di Chions, in provincia di Pordenone – non lascia spazio a dubbi. "Come ogni innovazione tecnologica, l'IA – commenta Galiano – ci costringe a ripensare anche la didattica e, con queste magagne legate alla possibilità di copia, a fare un grande lavoro sulla motivazione che deve essere slegata dal voto. La didattica tradizionale per molti aspetti mostra i segni del tempo. Nel 2025 non ci deve interessare che il nostro studente ci rigurgiti le nozioni che gli abbiamo dato senza una sua interiorizzazione".

Il 75% degli studenti italiani – stando all'indagine realizzata da Tgm Research per NoPlagio – dichiara di avvalersi dell' IA per scrivere temi o per altri progetti scolastici e il 59% afferma candidamente di utilizzarla per fare i compiti . C'è, tuttavia, anche chi non la considera una scorciatoia ma un utile supporto allo studio : il 76% usa strumenti di IA per la ricerca delle informazioni e il 42%'per imparare'. E anche per gli insegnanti l'IA può avere grandi potenzialità.

Gli insegnanti e l'Intelligenza artificiale

"Io la uso già per la correzione dei compiti . Quando hai una classe di 21 studenti, per fare un lavoro uno a uno analizzando tutti gli aspetti migliorabili di un testo, servirebbe almeno una settimana – spiega Galiano –. Ho imparato ai miei studenti, con un pronto adeguato, a farsi aiutare da ChatGpt a migliorare il testo attraverso delle domande: chiede loro, ad esempio, di trovare l'errore di ortografia presente in una loro frase o di modificarla. Facendo così, ho visto che i risultati sono grandiosi. Se è un insegnante a correggere, una parte della testa dello studente percepisce una valutazione a livello personale. Se lo fa una macchina è diverso: non ti sta giudicando Ho chiesto a ChatGpt di interrogare mia figlia in inglese prima di una verifica ed è stato un altro modo utile di utilizzare l'IA: si comportava come un'insegnante, le diceva 'pronuncia meglio questa frase', oppure 'così va bene'".

Come gli studenti imparano a usare l'Ai

Capacità dell'IA che fanno già immaginare la scuola del futuro . Alla fine dello scorso anno il robot umanoide Captcha, sviluppato dalla start-up di Hong Kong Hidoba Research, ha tenuto una lezione agli studenti di una scuola secondaria nel nord della Germania. E sperimentazioni di assistenti virtuali sono in corso in diverse scuole e università. "Delegheremo molte mansioni, soprattutto cose che prenderanno molto tempo, e questo ci permetterà di personalizzare la didattica. La parte automatizzabile del lavoro dell'insegnante, quella relativa alla trasmissione di contenuti, potrà farla una macchina, ma la figura umana resterà imprescindibile nella parte relazionale, quella relativa ad accendere la curiosità, a trasmettere la passione verso la materia, a riconoscere i talenti di ciascuno".

Sebbene l'IA sia uno strumento sempre più presente nella vita scolastica di alunni e docenti in Europa il 75% degli insegnanti – secondo un'indagine di Go Student – afferma di non aver ricevuto una formazione adeguata. "Per gli insegnanti è fondamentale imparare a utilizzare l'IA ma in Italia non c'è un vero interesse nella formazione dei docenti. Il rischio, se non si interviene, è quello di 'scollarsi' sempre di più dai ragazzi e dalle tecnologie che utilizzano".

Per cosa gli studenti usano l'Intelligenza artificiale