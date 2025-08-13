IA, la macchina dell’empatia: “L’app sembra capirci. Ma la risposta è statistica”

Roma, 13 agosto 2025 –

“Ciao, sono il tuo compagno IA, sempre pronto a parlare con te quando hai bisogno di un amico empatico”. Così si presenta Replika, un servizio di intelligenza artificiale con milioni di utenti iscritti che, insieme ad altri chatbot simili come ChatGpt, Serena,IA e Therabot, sembra in grado di instaurare nelle conversazioni con l’utente una relazione empatica. Questi sistemi si stanno moltiplicando a una velocità incredibile e con un successo gigantesco. “Ad oggi, nella nostra società, c’è una grandissima esigenza di soddisfare un bisogno di empatia - afferma Silvano Zipoli Caiani - professore di filosofia teoretica all’Università di Firenze e autore, fra gli altri, di “Corporeità e Cognizione” (2017) e “Vedere e agire. Come occhio e cervello costruiscono il mondo” (2015, insieme a Gabriele Ferretti) – E dove c’è un bisogno si inserisce una possibilità di tipo economico”. Ma non è tutto ora ciò che luccica: molti sono infatti i rischi a cui si va incontro quando ci si interfaccia con un’ IA di questo tipo. Risalgono per esempio al gennaio del 2023 i primi casi di vere e proprie molestie da parte di Replika ai danni di utenti più fragili e troppo emotivamente coinvolti e allo scorso maggio la sanzione di 5 millioni di euro del Garante privacy italiano per il mancato rispetto da parte del chatbot IA del Regolamento europeo sulla privacy.

Professor Zipoli è necessario fare chiarezza. Che cosa si intende quando si parla di empatia di un’intelligenza artificiale? «Per prima cosa è necessario dare una definizione generale di l’empatia. Quando diciamo che qualcuno o eventualmente qualcosa è in grado di empatizzare, parliamo di un processo in cui comprendiamo e proviamo quali sono gli stati mentali e affettivi dell’altro. È un comprendere nel vivere. Noi esseri umani possiamo essere empatici ogni volta che per esempio parliamo con degli amici, interpretiamo il comportamento dei bambini o guardiamo un film. Ma non siamo gli unici a provare esperienze empatiche. Ci sono buone ragioni per sostenere che anche altri animali non umani abbiamo capacità simili (i primati o certi mammiferi). Il problema si pone se usciamo dalla sfera del vivente e entriamo nel mondo di ciò che è artificiale. Oggi siamo difronte a dei sistemi - i large language models, LLM, sui quali si basano alcune IA - che popolano la rete e i nostri smartphone e che sono in grado di comportarsi esattamente come degli agenti che provano empatia: sono quindi in grado di simularla almeno da un punto di vista linguistico».

Sostenere che ogni tecnologia sia neutra e quindi che sia buona o cattiva in base all’uso che se ne fa è un atteggiamento ingenuo. Ogni tecnologia ha un design preciso che la rende unica e determinata. Quanto influisce il design nell’empatia di un’IA? «Gli LLM sono sistemi realizzati proprio per dare l’impressione di essere in grado di comprendere profondamente i nostri stati mentali e la nostra condizione psicologica. Sono dunque progettati per soddisfare un’esigenza: quella di trovarsi in una relazione empatica, che infatti è una condizione ricercata da noi esseri umani. Questi sistemi hanno raggiunto un tale grado di affinità da dar corso a un’impressione: quella di star realmente empatizzando con l’utente. A questo si aggiunge il fatto che oggi c’è una grandissima esigenza di soddisfare un bisogno di empatia. Questo significa che c’è un enorme bisogno. E dove c’è un bisogno si inserisce una possibilità di tipo economico. Lo sviluppo degli LLM va proprio in questa direzione. Oggi, questi sistemi sembrano in grado di offrire un supporto comparabile a quello fornito dai professionisti della salute mentale. Penso a Serena.ai, un’app facilmente scaricabile nel telefono: una terapeuta h24, presentata come in grado di comprendere profondamente il tuo vissuto in qualsiasi momento».

Interfacciarsi con un'IA che simula empatia può comportare, come abbiamo visto, diversi rischi. Come possiamo difenderci? «E’ per questo che dobbiamo conoscere questi sistemi e comprendere come funzionano. Gli LLM funzionano sulla base di associazioni statistiche, quello che fanno è imparare qual è la parola più probabile che segue un’altra all’interno di una vastissima rappresentazione statistica di quello che è il linguaggio umano. Sono addestrati. Se io dico “che ore”, la parola più probabile che seguirà è “sono”. Serena.AI e tutti gli altri chatbot che manifestano comportamenti empatici lavorano su questo principio. Rispondono con quello che è il più probabile costrutto linguistico che segue in base al loro dataset di addestramento».

Conoscere per avere più consapevolezza delle nostre azioni? «Esatto. Se io so che difronte a me c’è un sistema che risponde su base statistica, le cose cambiano. La consapevolezza mi permette di guardare a ciò che ho davanti con uno spirito più oggettivo. È chiaro che per un’azienda ha senso evitare che ci siano dei traumi, poiché laddove un prodotto genera traumi l’interesse commerciale viene meno. Ma i rischi non sono esclusivamente legati ai casi estremi, quelli che vanno sulla cronaca. Il rischio più grande è probabilmente quello di dare uno straordinario potere a un’impresa privata. Therabot, Replika, Serena... è come se avessimo tutti lo stesso terapeuta o lo stesso amico, anche se questo si presenta con sembianze diverse. E questo terapeuta è essenzialmente un’azienda, una multinazionale. Questa rischiosità non è da prendere alla leggera solo perché è nascosta e non si vede».

Proiettiamoci in avanti di 10 anni. Che situazione si immagina? «Mi auspico che si realizzi lo stesso processo che si è realizzato quando per la prima volta sono comparsi sui nostri tavoli i personal computer. Sono apparsi come degli oggetti straordinari. Ci sono voluti 10 forse 20 anni per creare un alfabetizzazione di base per farli diventare parte delle nostre vite e renderci consapevoli dei loro limiti costitutivi e delle loro possibilità. Io penso che ce l’avremo anche per i sistemi LLM. Al momento siamo ancora difronte a degli oggetti meravigliosi che spesso usiamo come sistemi oracolari. Ma è fondamentale ricordare che siamo davanti a oggetti non neutri, sempre frutto di una progettualità e di interessi commerciali».