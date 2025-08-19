Intelligenza artificiale, il docente universitario: "Proibire non ha senso. E si può capire chi bara"

Bologna, 19 agosto 2025 – "Non possiamo impedire di usare l' intelligenza artificiale . Sarebbe come proibire la calcolatrice o l'uso del computer per scrivere. Ma va usata nella maniera giusta". Alessandro Gabrielli è professore ordinario di Fisica all'Università e coordinatore del Dottorato in Fisica . E come molti colleghi si trovano ad affrontare i cambiamenti portati dall'intelligenza artificiale nel suo lavoro.

Professore, gli studenti usano l'intelligenza artificiale quotidianamente?

"Certo. La usano come la uso io, e forse anche lei. E come accade per tutti gli strumenti più innovativi, i giovani sono fra i primi a impiegarli. La usano per studiare e per preparare esami, per esempio. Ed è giusto così: c'è una tecnologia innovativa in evidente crescita ed è ragionevole considerarne un utilizzo consapevole. È in generale anche l'approccio delle università. Immagino che anche quando furono inventate le calcolatrici scientifiche ci fossero stati resistenze al loro utilizzo per timore che gli studenti dimenticassero le tabelline...".

Usano l'Ia anche per copiare?

"Le propongo un esempio paradossale, ma che già oggi è possibile. Immaginiamo che io affidi agli studenti un elaboratore di 2000 parole da preparare a casa, valido per una frazione di un esame universitario. Lo studente potrebbe chiedere a ChatGpt o uno strumento simile di preparaglielo e lo farebbe in un minuto. E i testi sono anche decorosi a volte. Lo studente me lo consegnerebbe e io professore potrei chiedere di nuovo a ChatGpt di valutarne caratteristica e qualità. Alla fine non avrebbe lavorato nessun essere umano e riceverebbe un voto un testo prodotto e valutato interamente dall'intelligenza artificiale È un paradosso, ma ci stiamo arrivando".

Come si evita questo rischio?

"Ormai le principali università e riviste scientifiche chiedono di autocertificare che non si sono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale per produrre il testo. E quando io valuto un articolo, la cosiddetta peer review, devo segnalazione che non ho usato l'intelligenza artificiale per la revisione".

Ma è solo un'autocertificazione, si può barare.

"Certo. Poi sta al docente verificare, esattamente come quando c'è il sospetto che si sia copiato: questo vale sia per le materie scientifiche che umanistiche. Innanzitutto i testi possono essere controllati da altri programmi di intelligenza artificiale che possono segnalare la possibilità che si sia usato un sistema tipo ChatGpt. Non basta, anche perché sono sistemi imprecisi, che non danno certezze. Nei casi sospetti si interroga lo studente, si chiede di ripetere l'esercizio, il ragionamento attraverso il quale ha risolto un problema, che cosa dice il testo che ha inserito come referenza in bibliografia Come si è sempre fatto, ci parli un po' e capisci se ha copiato o utilizzato l'intelligenza artificiale, con le conseguenze del caso".

Come va utilizzata quindi l'intelligenza artificiale?