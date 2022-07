Facebook: ogni utente potrà avere fino a 5 profili diversi

Facebook ha deciso di dare la possibilità ai propri utenti di aggiungere fino a 4 diversi profili al proprio account personale (arrivando a 5 totali), gestendoli in maniera completamente diversa l’uno con l’altro e con un feed di notizie e una lista di amici diversi per ogni profilo. La notizia è stata lanciata in esclusiva dall’agenzia di stampa americana Bloomberg e poi confermata da un portavoce di Meta alla CNN. I primi test della nuova funzionalità sarebbero già iniziati con un numero limitato di utenti di Facebook e presto la novità potrebbe essere allargata al resto degli account del social network.



5 profili diversi con il proprio account Facebook

Un profilo per i familiari, un altro per gli amici, un altro ancora per i colleghi di lavoro, un altro per gli hobby e un altro per l’attività politica. Quello che fino a poco tempo fa era vietato secondo le policy di Facebook, potrebbe presto diventare realtà per gli utenti del social network di Meta. Quella rivelata da Bloomberg è, a tutti gli effetti, una rivoluzione per la piattaforma di Zuckerberg, che rinnega il suo ormai celebre “ogni utente di Facebook ha solo un’identità” per provare, molto probabilmente, a risollevare le sorti della sua creatura, in crisi di utenti da ormai un po’ di tempo.

I test sono iniziati per un gruppo selezionato di account: da quel che sappiamo, cambiano completamente la user experience sulla piattaforma e si potranno avere fino a 5 profili diversi come nome, immagine, lista di amici, interessi e feed di notizie. Tutti personalizzabili.

Si passerà da un profilo all’altro semplicemente cliccando sulla propria foto.



Il perché della scelta di Facebook

Il portavoce di Meta Leonard Lam ha spiegato alla CNN, confermando l’indiscrezione, che la nuova funzionalità di Facebook è stata pensata per consentire agli utenti di “adattare la loro esperienza sulla base di interessi e relazioni sociali”. Un chiarimento senz’altro plausibile ma che nasconde molto probabilmente la volontà (o l’obbligo) dell’azienda americana di rinnovarsi in modo importante per combattere la concorrenza sempre più agguerrita degli altri social e provare a fermare in qualche modo il costante calo di utenti e di fatturato.