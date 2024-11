Deda Academy: Il futuro tech è donna

Nel cuore dell'innovazione tecnologica italiana, una nuova iniziativa sta prendendo forma per affrontare una delle sfide più pressanti del settore IT: il divario di genere. Dedagroup, uno dei principali gruppi tecnologici a capitale interamente italiano, ha lanciato la Deda Academy Public Services Edition - Women in Code, un programma innovativo che mira a formare e inserire giovani donne nel mondo della programmazione e dello sviluppo software.

Un'opportunità unica per le giovani talentuose

Il programma, che prenderà il via il 9 dicembre, si rivolge a diplomate, laureande e neolaureate in discipline STEM con una buona conoscenza dell'inglese. L'obiettivo è chiaro: formare la prossima generazione di Java Software Developer, figure cruciali per guidare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Ma cosa rende questa iniziativa così speciale? Innanzitutto, la Deda Academy offre un ambiente stimolante e altamente innovativo, dove le competenze tecniche e il talento delle giovani donne vengono valorizzati e nutriti. Non si tratta solo di imparare a programmare, ma di costruire una carriera d'eccellenza in un settore in rapida evoluzione.

Un percorso formativo completo

Il programma, della durata di sei mesi, è strutturato in due fasi principali:

Una formazione cross-corporate che tocca temi come il People Value, l'Empowerment al Femminile e il Project Management. Un percorso specializzato sul linguaggio Java

Ciò che distingue questa Academy è l'approccio olistico alla formazione. Non si concentra solo sulle competenze tecniche, ma mira a costruire professionalità complete, dotate anche di soft skills essenziali per il successo nel mondo del lavoro moderno.

Un impegno per l'inclusività

Valentina Gilli, HR Director di Dedagroup, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Desideriamo fare un passo concreto verso un settore tech più inclusivo e diversificato, incoraggiando le giovani donne a esplorare e intraprendere percorsi professionali in ambito tecnologico".

Questo programma non è solo un'opportunità di formazione, ma un vero e proprio ponte tra il mondo accademico e il mercato del lavoro. Le dieci studentesse più talentuose avranno infatti la possibilità di entrare a far parte di Deda Next, l'azienda del Gruppo dedicata alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Un futuro più equo nel tech

L'iniziativa di Dedagroup si inserisce in un contesto più ampio di impegno per l'inclusività e la parità di genere nel settore tecnologico. Nel 2023, Deda Next ha ottenuto la certificazione Uni Pdr 125/2022 per le sue politiche di pari opportunità e work-life balance, dimostrando un impegno concreto verso un ambiente di lavoro più equo e inclusivo.

In conclusione, la Deda Academy Public Services Edition - Women in Code rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui il talento femminile avrà un ruolo sempre più centrale nell'innovazione tecnologica. Con iniziative come questa, il settore IT italiano si sta muovendo nella giusta direzione, creando opportunità e aprendo nuove strade per le professioniste di domani.