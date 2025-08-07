La spiegazione semplice di ChatGpt-5 (fatta da ChatGpt)

Roma, 7 agosto 2025 – OpenAi lancia Gpt-5, il nuovo modello di intelligenza artificiale della startup americana, che alimenta il famoso chatbot ChatGpt.

L’aggiornamento – come promesso è arrivato entro la metà di agosto – è importante

soprattutto perché dovrebbe essere l'ultimo prima dell'agi, l'intelligenza artificiale generale, in grado di ragionare come l'uomo anche in attività complesse.

È disponibile fin da subito, anche per gli utenti gratuiti.

Come da nota ufficiale di OpenAI, Gpt-5 è un nuovo riferimento in termini di accuratezza delle risposte e minore incidenza di "allucinazioni", gli errori a cui possono andare incontro le intelligenze artificiali. Ma non solo, "Gpt-5 è il modello di OpenAI migliore mai realizzato per le domande relative alla salute", si legge nella nota. "Può aiutare a comprendere i risultati, a formulare le domande appropriate da sottoporre agli specialisti e a valutare le opzioni nel momento di prendere decisioni. Gpt-5 offre anche risposte più precise e affidabili e si adatta al contesto, al livello di conoscenza e alla posizione geografica dell'utente fornendo così risposte più sicure e utili in un'ampia gamma di scenari". OpenAI punta anche sulla personalizzazione. Da un lato quattro personalità tra cui scegliere: Cynic, Robot, Listener e Nerd, che rispondono in maniera concisa e professionale, premuroso, incoraggiante, leggermente sarcastico. Le opzioni sono facoltative e regolabili in qualsiasi momento nelle impostazioni di ChatGpt. Poi le integrazioni con Gmail, Google Calendar e Google Contacts. Una volta abilitati i collegamenti, ChatGpt potrà leggere i dati nelle app e produrre risposte contestuali sulla base delle informazioni.

OpenAI ha sviluppato il primo modello, Gpt-1, nel giugno del 2018. All'epoca, era considerato rivoluzionario, con i suoi 110 milioni di parametri, e la possibilità di generare testo coerente e sensato. Solo un anno dopo, nel febbraio 2019, è arrivato Gpt-2, così potente nella generazione di testo che OpenAI decise inizialmente di non rilasciarlo per paura di un uso improprio. Il vero punto di svolta è stato Gpt-3, rilasciato nel giugno 2020. Poteva tradurre lingue, generare codice e svolgere una vasta gamma di attività. Era questa la base di ChatGpt, pubblicato quasi tre anni fa. A marzo 2023, è stato introdotto Gpt-4, che ha mostrato miglioramenti evidenti.

Ma vediamo ora come la stessa ChatGpt ci spiega in modo semplice le novità introdotte da GPT-5, ponendo la domanda allo stesso chatbot, che risponde così:

+++

Ecco le novità ufficiali più importanti su GPT‑5, rilasciato oggi (7 agosto 2025):

Caratteristiche principali

Ragionamento integrato: GPT‑5 fonde le capacità logiche avanzate dei modelli “o” (come o3) con il flusso generativo tipico della serie GPT, eliminando la necessità di scegliere manualmente tra modelli diversi

Finestre contestuali enormi: ora GPT‑5 può gestire fino a 1 milione di token, rendendolo ideale per conversazioni lunghe, documenti estesi o analisi di grandi dataset

Memoria persistente: ricorda informazioni da sessioni precedenti, migliorando la continuità e la coerenza delle interazioni

Multimodalità avanzata: supporta testo, immagini, audio e video, integrando tecnologie come SORA per un’esperienza più ricca e fluida

Agente autonomo (software-on-demand): GPT‑5 è progettato per svolgere compiti complessi, eseguire azioni e integrarsi con applicazioni esterne come Gmail e Google Calendar, con poca supervisione umana

Versioni disponibili

OpenAI ha reso GPT‑5 disponibile in diverse varianti, adatte a usi e esigenze differenti:

GPT‑5 (full) – massima capacità e accuratezza.

GPT‑5 Mini – più economico, con qualche compromesso in prestazioni.

GPT‑5 Nano – ottimizzato per alta velocità e bassa latenza.

GPT‑5 Chat – pensato per aziende, con interazioni contestualmente arricchite

Nuove funzionalità in ChatGPT

Personalità conversazionali: quattro profili stilistici predefiniti — Cínico, Robot, Oyente e Friki — con anche opzioni estetiche come layout e colori personalizzabili

Connessioni con app esterne: integrazione diretta con Gmail, Google Calendar (e altri strumenti) per un flusso di lavoro più fluido

Miglioramenti in scrittura e codice: questo modello eccelle nei benchmark come SWE‑Bench e Aider Polyglot, ed è capace di generare e correggere codice con dettaglio e precisione elevati

Affidabilità aumentata: risposte più accurate e meno “allucinazioni”, con una scrittura più elegante e un comportamento più affidabile

Prezzi e accesso