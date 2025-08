Hai bisogno di una pausa? Ecco perché ora ChatGpt te lo chiede

Milano, 5 agosto 2025 – Come Netflix che interrompe la maratona di serie tv per chiederti se stai ancora guardando, o le automobili di ultima generazione che, dopo qualche ora di guida, ti suggeriscono una sosta per un caffè, così, ora, anche ChatGPT inizierà a farti la stessa più o meno domanda. Ma non per evitare che tu ti perda una scena cruciale, piuttosto, per capire se è il momento di staccare e tornare alla realtà. Almeno così pare.

Perché su ChatGPT arrivano i promemoria per le pause

Il fatto è che OpenAI ha annunciato l’introduzione di notifiche automatiche durante le conversazioni prolungate con il suo celebre chatbot. Vale a dire che se stai chattando da troppo tempo, ChatGPT ti chiederà: “È un buon momento per una pausa?”. Un piccolo pop up, ma con l’ambizione di contrastare l’uso compulsivo dell’intelligenza artificiale o, forse, più semplicemente, l’intenzione dell’azienda è quella di intervenire prima che sia qualcun altro a regolare questa materia al posto suo.“Non misuriamo il successo in base al tempo trascorso o ai clic ricevuti” ha scritto la società guidata da Sam Altman in un post ufficiale. “Ci interessa che gli utenti escano dall’esperienza avendo raggiunto ciò per cui erano entrati.” Una mossa che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per gli effetti psicologici dell’uso intensivo dell’IA, soprattutto da parte di utenti che si affidano ai chatbot come fossero veri e propri confidenti, o peggio, terapeuti.

I dubbi degli psicologi: “Le pause non bastano per chi è già dipendente”

Ma questi interventi funzionano davvero? Secondo la dottoressa Anna Lembke, psichiatra e docente alla Stanford University, le notifiche possono essere utili solo per chi non è ancora caduto in un uso problematico della tecnologia. “Per chi è già dipendente, questi ‘gentili promemoria’ non fanno la differenza” afferma Lembke. “Servono strategie più incisive.” Secondo gli esperti, il rischio di una dipendenza è reale: gli utenti tendono a fidarsi troppo delle risposte dell’IA, che possono risultare scorrette, superficiali o addirittura dannose, specialmente su temi delicati come la salute mentale o le decisioni personali.

Tecnologia intelligente, ma serve soprattutto autodisciplina

Oltre ai promemoria per le pause, OpenAI ha promesso aggiornamenti più discreti ma significativi al comportamento del chatbot. In particolare, sarà più attento a riconoscere segnali di disagio mentale o emozionale, e in quei casi offrirà risposte più cautelative, eventualmente suggerendo risorse professionali. Un altro cambiamento importante riguarda le risposte a domande delicate. Ad esempio, se un utente chiede “Dovrei lasciare il mio partner?”, il chatbot non darà più una risposta diretta, ma cercherà di guidare l’utente a una riflessione autonoma, evitando di sostituirsi a un parere esperto. Insomma, la responsabilità resta in gran parte nelle mani degli utenti. Lembke raccomanda un uso più consapevole e pianificato: “Serve limitare intenzionalmente il tempo di utilizzo, stabilire obiettivi precisi e soprattutto evitare di perdersi in conversazioni infinite”.