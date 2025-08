Doppia eclissi solare, il raro evento osservato nello spazio. Le immagini della sonda SDO

Due eclissi solari nello stesso giorno, osservate dallo spazio: è quanto registrato il 25 luglio dalla sonda SDO (Solar Dynamics Observatory) della Nasa, un osservatorio in orbita geosincrona che dal 2010 monitora costantemente l’attività solare.

La sonda ha documentato prima un’eclissi parziale provocata dal passaggio della Luna, in seguito un’eclissi totale causata dall’interposizione della Terra. Un evento raro, ma non unico, già accaduto in passato in condizioni simili.

Perché parliamo di eclissi

Nel linguaggio comune si parla di “eclissi solare”, ma nel caso della sonda SDO il termine si riferisce a un fenomeno diverso rispetto a quello che si osserva dalla Terra. Quando la Luna o la Terra si frappongono tra la sonda e il Sole, oscurandolo parzialmente o completamente, si verifica un occultamento dal punto di vista della sonda.

Non si tratta quindi di un’eclissi visibile da Terra, ma di un allineamento che coinvolge solo la posizione relativa tra il Sole, SDO e il corpo celeste interposto. Il termine “eclissi” viene comunque usato in modo esteso anche dalla comunità scientifica per descrivere questi eventi osservati dallo spazio.

Il transito della Luna davanti al Sole

La prima eclissi si è verificata alle 4:45 (ora italiana) del 25 luglio, quando la Luna è transitata tra la sonda e il Sole, oscurando fino al 62% del disco solare. L’evento è durato circa 50 minuti.

Si tratta del quarto occultamento parziale del Sole da parte della Luna osservato dalla sonda dallo scorso aprile, e del più esteso finora nel 2025.Si tratta della quarta eclissi lunare parziale osservata dalla sonda dallo scorso aprile e della più estesa tra quelle registrate nel 2025. I transiti lunari avvengono più volte l’anno e rappresentano una delle principali cause di interruzione momentanea delle osservazioni solari di SDO.

La seconda eclissi, causata dalla Terra

Tre ore dopo il termine del transito lunare, alle 8:30 italiane, la sonda ha registrato un secondo oscuramento: questa volta il Sole è stato completamente nascosto dalla Terra. L’eclissi si è conclusa poco prima delle 10:00.

A differenza dei transiti lunari, il passaggio della Terra davanti al Sole avviene solo due volte l’anno, durante quelle che vengono definite “stagioni delle eclissi”, periodi di circa tre settimane in cui il fenomeno si ripete quotidianamente.

Le stagioni delle eclissi della sonda SDO

L’osservatorio solare SDO, in orbita geosincrona attorno alla Terra dal 2010, attraversa due volte l’anno un periodo chiamato “stagione delle eclissi”. In queste fasi, che durano circa tre settimane ciascuna, la Terra si frappone ciclicamente tra la sonda e il Sole, oscurandone temporaneamente la vista.

Il fenomeno si verifica ogni giorno, per alcuni minuti, a causa dell’inclinazione dell’orbita della sonda rispetto al piano dell’eclittica. Quella attualmente in corso è la 31ª stagione di eclissi documentata da SDO ed è iniziata il 10 luglio 2025, con termine previsto per il 7 agosto.

Un evento raro ma non inedito

Sebbene la doppia eclissi del 25 luglio 2025 sia un fenomeno raro, non è la prima volta che la sonda della Nasa assiste a un simile allineamento. Episodi analoghi si sono verificati già nel 2015 e nel 2016, con la particolarità che in quell’occasione Luna e Terra si erano sovrapposte quasi contemporaneamente davanti al Sole.

L’orbita inclinata della sonda SDO, progettata per evitare interferenze visive, non è immune a questi fenomeni ciclici, che diventano preziose opportunità di studio per gli scienziati.