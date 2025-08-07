La Nasa vuole costruire un reattore nucleare sulla Luna. Perché è una mossa fondamentale nella corsa allo spazio

Roma, 7 agosto 2025 - Gli Stati Uniti puntano di nuovo alla Luna, questa volta per costruirci un reattore nucleare. A rivelare il progetto è una direttiva della Nasa, entrata in possesso dei giornalisti della Cnn. L'obiettivo di Sean Duffy, amministratore ad interim dell'agenzia, è quello di accelerare la pianificazione così da anticipare il progetto congiunto di Cina e Russia, che dovrebbe vedere entro il 2035.

A cosa servirebbe un reattore sulla Luna? In poche parole semplificherebbe non di poco l'esplorazione del satellite. Washington vuole essere la prima a compiere questo passo, in quanto il primo costruttore di un reattore sul satellite potrebbe dichiarare una 'zona di esclusione'. Se a ottenere il primato fossero Mosca e Pechino, la Nasa potrebbe avere difficoltà nel portare a termine la missione Artemis III, il cui inizio è stimato per il 2027 e che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna dopo cinquant'anni.

La Terra e la Luna (Foto: NOAA/NASA)

Duffy non ha paura di parlare di una nuova 'corsa allo spazio': "Stiamo correndo verso la Luna, ed è una corsa contro la Cina - ha dichiarato in una conferenza stampa martedì - Per avere una base lì abbiamo bisogno di energia". L'accelerazione del progetto ha anche un riscontro pratico: secondo le fonti di Politico, entro le prossime settimane dovrebbe essere nominato un responsabile esecutivo.

Da un punto di vista tecnologico, la Nasa non è nuova a progetti del genere: in passato ha già collaborato con il Dipartimento dell'Energia e con altri partner del settore, realizzando ad esempio un progetto di energia nucleare di superficie basato sulla fissione, che fornirebbe almeno 40 kilowatt di potenza alla Luna, sufficienti ad alimentare continuamente 30 abitazioni per 10 anni, secondo quanto riportato dal sito web della Nasa. Ma dell'eventuale base sulla Luna ancora nessuna notizia: non c'è un orizzonte temporale, ma approvvigionare il satellite di energia è un importante balzo in avanti: "Si tratta di un elemento fondamentale, e se vogliamo sostenere la vita sulla Luna, per poi andare su Marte, questa tecnologia è di importanza cruciale", ha chiosato Duffy. La Nasa procede dunque a piccoli passi, seppur spediti. Il primo obiettivo è quello di una nuova stazione spaziale commerciale che vada a sostituire l'ormai obsoleta e malandata Stazione spaziale internazionale, la cui dismissione è prevista per il 2030. Nei prossimi due mesi, l'agenzia cercherà progetti, per poi proporre un contratto ad almeno due aziende.