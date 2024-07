Dedagroup espande la sua presenza nel settore pubblico e sanitario con l'acquisizione di CLE

Dedagroup (Deda), uno dei principali gruppi tecnologici italiani, ha annunciato l'acquisizione del 100% di CLE, una PMI innovativa pugliese specializzata in soluzioni software per la pubblica amministrazione e il settore sanitario. Questa mossa strategica rafforza la posizione di Dedagroup nel mercato dei servizi digitali per il settore pubblico e sanitario, contribuendo alla trasformazione digitale del Paese.

I dettagli dell'acquisizione

L'operazione è stata effettuata attraverso Deda Next, una controllata di Dedagroup focalizzata sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. L'acquisizione di CLE, fondata nel 1987 da Mariarosaria Scherillo, permette a Deda Next di ampliare la propria offerta con soluzioni proprietarie in cloud in ambiti strategici come:

Sanità territoriale

Settore socio-assistenziale

Servizi digitali alla PA

Cybersecurity

IT management

L’impatto strategico e le sinergie

L'integrazione di CLE nel gruppo Dedagroup promette di generare importanti sinergie su tutto il territorio nazionale. Questo permetterà di:

Rafforzare la capacità di fare sistema tra enti locali e sanitari

Accelerare la transizione digitale del Paese

Migliorare la fruizione dei servizi sanitari

Facilitare la condivisione dei percorsi di cura

Ridurre i tempi di attesa per i pazienti

Ottimizzare la gestione informatizzata delle gare d'appalto e dei processi di procurement

Innovazione e ricerca

CLE si distingue per il suo forte orientamento all'innovazione, con investimenti in ricerca e sviluppo pari a circa il 25% del fatturato negli ultimi anni. La collaborazione con università, centri di ricerca e startup ha portato allo sviluppo di tecnologie basate su intelligenza artificiale e realtà aumentata. Un esempio è Resettami Parkylon, un software in realtà aumentata per il monitoraggio della malattia di Parkinson.

Struttura e offerta di CLE

CLE è organizzata in quattro business unit:

CLE IT: specializzata in progettazione e gestione di Data Center CLE Factory: sviluppo di soluzioni applicative per PA e imprese RESETTAMI: suite di prodotti per la gestione digitalizzata dell'assistenza sociale e sanitaria CLE E-proc: dedicata all'E-Procurement per le PA

Le prospettive future

L'acquisizione di CLE si inserisce nella strategia di crescita di Dedagroup, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato italiano e a espandersi a livello internazionale. La complementarità tra l'offerta di Deda Next e CLE promette di creare un ecosistema di soluzioni ancora più completo e innovativo per il settore pubblico e sanitario.

Questa operazione rappresenta un passo significativo verso la realizzazione degli obiettivi del PNRR e la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini, posizionando Dedagroup come un attore chiave nella trasformazione digitale dell'Italia.