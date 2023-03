Sinner annichilisce Rublev in due set: è nei quarti dell’Atp di Miami

Sinner in azione a Miami (Ansa)

Miami, 28 marzo 2023 - Per la terza volta nella propria carriera, Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Lo fa sconfiggendo nettamente il russo Andrej Rublev, che si arrende dopo un'ora e 11 minuti di gioco con il punteggio di 6-2, 6-4. Prestazione praticamente perfetta per l'azzurro, che non concede neppure una palla break al moscovita, mai in grado di impensierire il numero 11 della classifica Atp. L'italiano affronterà adesso il vincente dell'incontro fra l'olandese Botic van de Zandschulp e il finlandese Emil Ruusuvuori. Ciò significa che, a prescindere dall'avversario, l'altoatesino si presenterà all'appuntamento con il favore del pronostico dalla sua parte. L'obiettivo è quello di provare a imitare il percorso in Florida del 2021, quando il 21enne ha alzato bandiera bianca solo in finale di fronte al polacco Hubert Hurkacz, vittorioso per 7-6, 6-4.

Primo set

Comincia forte Rublev con tre servizi vincenti e l'avversario lasciato a zero. Sinner concede un punto anche alla battuta, poi si sblocca, piazza due aces consecutivi e guadagna il primo game della sua partita. Nel terzo gioco è l'altoatesino a condurre le danze e a guadagnarsi due palle break. Il russo annulla la prima, non la seconda. Gioca bene il nativo di San Candido, che varia i colpi per mettere in difficoltà il rivale, che scivola sotto 3-1, con l'azzurro autore di otto punti consecutivi al servizio, di cui quattro aces. Rublev prova a uscire dal momento difficile, ma il classe 2001 non gli dà tregua e con due risposte una più bella dell'altra si prende un'altra palla break. Il moscovita si salva, ma Sinner ha un'altra chance e grazie al doppio fallo del 25enne vola sul 4-1 con un doppio break di vantaggio. Il fantastico avvio dell'azzurro non si arresta e il primo set va così in archivio dopo 32 minuti sul punteggio di 6-2.

Secondo set

Rublev parte nel secondo set così come aveva fatto nel primo, ossia non concedendo alcun punto a Sinner nel primo game. La replica del nostro portacolori tuttavia è immediata, ma adesso il russo sembra più presente in campo e pure nel terzo gioco lascia a zero l'italiano. Dopo aver pareggiato il set a quota 2, l'altoatesino torna a mettere paura al rivale sul suo turno di battuta, ma stavolta la testa di serie numero 6 evita di subire il break. La partita è decisamente più equilibrata rispetto al parziale d'apertura, ma nel sesto game Sinner si guadagna comunque la prima possibilità di strappare il servizio all'avversario. E ce la fa, andando sul 4-3. L'azzurro sente l'odore del sangue e conferma il vantaggio. Rublev mostra comunque di non volersi lasciare andare e allunga la partita fino al nono game. Jannik serve per il match, il moscovita tenta orgogliosamente di impensierito tenendo fino al 30 pari, ma due punti di fila di Sinner significano vittoria e passaggio del turno.

Il 2023 dell'azzurro

Fino a questo momento, Sinner sta vivendo un positivissimo 2023. L'azzurro, che al momento occupa l'11esima posizione nella classifica mondiale, ha trionfato all'Atp 250 di Montpellier, battendo nell'atto conclusivo Maxime Cressy e ottenendo il settimo titolo in carriera, e si è arreso solo in finale a Daniil Medvedev all'Atp 500 di Rotterdam. In precedenza, il 21enne aveva collezionato un'eliminazione nei quarti di Adelaide 1, cedendo a Sebastian Korda, e agli ottavi dell'Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas. E' stato invece Carlos Alcaraz a fermarne la corsa in semifinale a Indian Wells. Il bilancio stagionale recita 18 successi e quattro sconfitte. Un bottino che Sinner ha la possibilità di migliorare in questo Miami Open.

Adesso Sonego vs Cerundolo

Dopo Sinner, l'Italia spera di fare il bis con Lorenzo Sonego. Reduce dal sontuoso successo ai danni dello statunitense Frances Tiafoe, il piemontese sarà impegnato negli ottavi di finale contro l'argentino Francisco Cerundolo. I due non si sono mai affrontati finora. Il sudamericano viene dalla vittoria ai danni di Félix Auger-Aliassime. "Mi sono allenato con lui. Diciamo che gli piace Miami, visto quello che ha fatto l’anno scorso e quest’anno. Battere Auger-Aliassime non è sicuramente facile. Sarà un altro match su un campo importante, voglio godermelo fino in fondo", le parole dell'azzurro classe '95, che va a caccia di quello che sarebbe il miglior risultato di sempre a Miami. La sfida fra Sonego e Cerundolo va in scena nella notte italiana fra martedì 28 e mercoledì 29 marzo. Trattandosi del quinto e ultimo incontro di giornata in programma sul Grandstand, l'inizio non è previsto prima dell'1 (ora italiana). A trasmettere la partita fra l'azzurro e l'argentino sarà Sky, che manderà in onda il match su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). L'alternativa è rappresentata dalla modalità streaming: si potrà assistere alla sfida tramite il sito o l'applicazione di Sky Go oppure su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

