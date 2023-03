Miami Open, impresa di Sonego: batte Tiafoe e vola agli ottavi

Miami, 28 marzo 2023 - Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese, numero 59 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense Frances Tiafoe, numero14 della classifica Atp e 12esima testa di serie a Miami.

Al prossimo turno Sonego sfiderà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 al mondo, che ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, quinto favorito del tabellone. Oggi pomeriggio in campo sul cemento Usa l'azzurro Jannik Sinner, che cercherà i quarti affrontando il russo Andrey Rublev.

Favola ​Trevisan: ai quarti contro Rybakina

Nel tabellone femminile continua il sogno di Martina Trevisan, che sbarca ai quarti dopo aver battuto Jelena Ostapenko con un netto 6-3 6-3. "E' stata una grande partita - ha detto Trevisan- sono molto felice di essere arrivata nei quarti di finale qua a Miami visto che prima di ora non avevo mai vinto una partita: l'anno sorso ho perso al primo turno ed anche l'anno prima. Quindi è un bel traguardo! Avevamo preparato molto bene questa partita e oggi sono riuscita a mettere in pratica tutto quello che ci eravamo detti e che avevamo preparato. Non sempre succede, oggi è successo e sono molto contenta". Stasera alle 20 troverà Rybakina per la caccia alla semifinale.