Barcellona, 25 aprile 2021 - Rafael Nadal ha vinto il torneo Atp di Barcellona per la 12esima volta su 12 finali disputate. Il maiorchino ha battuto in tre ore e mezza di gioco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5. Il greco in semifinale aveva spento i sogni di Jannik Sinner in due set: 6-3, 6-3.

Lo spagnolo Manacor torna numero 2 del mondo da lunedì con l'87° torneo vinto in carriera, il 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo ATP 500 con un montepremi di 1.565.480 euro, che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna.

H12TORY MADE 🏆@RafaelNadal is the @bcnopenbs champion for the 12th time 👏 pic.twitter.com/apH6jx9sVG — ATP Tour (@atptour) April 25, 2021