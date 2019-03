Doha (Qatar), 5 marzo 2019 - Marquez scalpita e si sente forte. Forse, il più forte e non si nasconde: "Non sarà una stagione facile, i miei rivali sono agguerriti e sono consapevole di essere il favorito". Valentino, invece, riparte piano, senza sbilanciarsi, senza promettere quello che invece vorrebbero sentirsi dire i suoi fans e probabilmente tutto il mondo della MotoGp. La stagione si accenderà venerdì sera in Qatar e proprio dai test ufficiali sulla pista di Losail, Rossi non è riuscito a raccogliere e mettere via le sensazioni positive che avrebbe voluto sentirsi dentro dopo aver abbracciato la nuova Yamaha. Niente di preoccupante (forse), ma per Vale, il bilancio dopo il lavoro d’inverno si è chiuso con un bilancio segnato da sensazioni non proprio positive. "Gli altri sono ancora avanti", è stata la sua sentenza e la Yamaha, a differenza di quanto accaduto fra il 2017 e il 2018, ha deciso di andare subito incontro alle pressioni di Rossi. Al suo appello ha così risposto - attraverso Moto Sport - Massimo Meregalli, numero uno del team giapponese. "La Yamaha - ha detto - segue sempre le istruzioni dei piloti. E noi andiamo sempre alla ricerca delle soluzioni per farli sentire a proprio agio e ottenere ciò che serve. E’ il nostro compito dare a un pilota ciò che ritiene sia indispensabile per ottenere la migliore performance, quindi…". Quindi, se non sarà per la gara inaugurale in Qatar è praticamente certo che in Argentina, a fine mese, Valentino potrà avere sulla sua M1 i ritocchi che gli servono per avvicinare le prestazioni di Honda e Ducati. "La moto - continua Meregalli - è già migliorata e senza grosse novità. Abbiamo una potenza più marcata, abbiamo migliorato il freno motore e questo ha permesso a Vinales di trovarsi subito molto bene e di fare buonissimi tempi. Adesso faremo altro, certo". E in quell’"altro" ci sono nascoste le mosse che dovrebbero far tornare il sorriso a Rossi.

Valentino, intanto, ha sfruttato Instragram per presentare il suo primo casco del 2019, quello che utilizzerà in Qatar. Ci sono i suoi simboli, il sole a destra e la luna a sinistra e sul retro il suo nome ‘Valentino’ e sotto il suo numero, il 46. I colori sono il giallo e il neroblu che richiama il nuovo sponsor, Monster.