Gran Premio d’Australia, un caos dopo l’altro: tifoso ferito da un detrito

Non solo il caos per i piloti: il Gp d’Australia ha rischiato di passare alla storia anche per i rischi corsi dai tifosi. Uno di loro è stato ferito al braccio da un pezzo della Haas di Magnussen. La gestione degli spettatori da parte degli organizzatori è stata caotica quanto quella della gara con tre bandiere rosse. Prima dell’esposizione della bandiera a scacchi, una parte del pubblico era riuscita ad invadere la pista quando le macchine non avevano ancora raggiunto la pit lane. In curva 2, un detrito perso dalla macchina di Magnussen finita contro le barriere a due giri dal termine ha colpito un tifoso, Will Sweet, rimasto ferito al braccio.