Ferrari, Leclerc e la clausola segreta: “Così può lasciare il Cavallino”

Roma, 24 aprile 2023 - Il futuro di Charles Leclerc alla Ferrari può essere messo in dubbio da una clausola presente sul contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia del Cavallino fino al 2024. A sostenerlo è Helmut Marko, consulente della Red Bull. In una intervista su Sport Bild Marko chiarisce lo scenario di una possibile uscita di Leclerc dalla Ferrari al termine di questa stagione, iniziata non certo con risultati luccianti: "Carlos Sainz sta facendo un buon lavoro. Per quanto riguarda invece di Charles Leclerc, la situazione è diversa. Lui deve conquistare un numero minimo di punti più meno poco dopo la pausa estiva (dell'attuale mondiale di Fi ndr). Se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto".

La dinamica di una possibile conclusione anticipata del rapporto fra la Ferrari e Leclerc che Marko ha già vissuto in Red Bull: "Questa clausola permise a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015", ha detto Marko in un passaggio dell'intervista a Sport Bild.

Marko disegna quindi nubi nere intorno al futuro di Leclerc in Ferrari. Nubi alimentate dal non certo positivo i nizio di mondiale del monegasco che, dopo tre gare, ha raccolto soltanto 6 punti. Nella scorsa stagione il bilancio dopo tre Gp era ben diverso: Leclerc infatti aveva già messo in cascina 71 punti ed era in testa alla classifica piloti. Necessario quindi un riscatto nei prossimi appuntamenti, fino alla fatidica pausa estiva quando, secondo quanto riportato da Marko, le parti potrano fare un bilancio, guardare a quanti punti ha conquistato Leclerc e decidere sul futuro. Leclerc ha sempre professato amore per la Ferrari, ma mai dire mai. La clausola segreta potrebbe aprire scenari di addio che finora in pochissimi hanno preso in considerazione.