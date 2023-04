Ferrari, Elkann: “Vincere il Mondiale di Formula 1 è il nostro unico obiettivo”

Torino, 14 aprile 2023 – L’inizio della stagione 2023 di Formula 1 è stato piuttosto difficile per la Ferrari, ma John Elkann non si abbatte e anzi rilancia la sfida agli avversari: “Il team è concentrato sulla scuderia. L'ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, l’obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il Mondiale. Fred Vasseur e tutta la squadra sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo traguardo", le parole del presidente della Casa di Maranello durante l’assemblea degli azionisti.

Il presidente John Elkann con il pilota Carlos Sainz

Formula 1, ma non solo. “Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship - ha ricordato Elkann - vincendo entrambi i titoli piloti e costruttori e abbiamo presentato la 296 GT3, la V6 che sostituirà l'uscente 488 GT3, una vettura che ha ottenuto oltre 500 vittorie e che entra nella storia come la Ferrari da corsa di maggior successo fino ad oggi. A ottobre abbiamo presentato la 499 P, la nostra Le Mans Hypercar. Lo scorso marzo, alla 1000 miglia di Sebring, ha segnato il ritorno della Ferrari - dopo 50 anni - nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Tutti noi attendiamo con impazienza il nostro ritorno a Le Mans il prossimo giugno”.

Sotto l’aspetto commerciale, il presidente ha annunciato che “Ferrari presenterà la prima auto full electric nel 2025. L'ulteriore sviluppo dell'elettrificazione delle nostre vetture sportive rappresenta una grande opportunità per il futuro. Abbiamo iniziato il nostro percorso di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa, nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013''.

Per quanto riguarda il management della Ferrari, l’assemblea degli azionisti ha nominato anche lo stato maggiore dell’azienda, con la conferma dei consiglieri esecutivi John Elkann (presidente) e Benedetto Vigna (ceo). Restano al loro posto anche i consiglieri non esecutivi Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Greco e Adam Keswick. Entra nel board Michelangelo Volpi.