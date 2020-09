Scarperia e San Piero (Firenze), 13 settembre 2020 - Lewis Hamilton (Mercedes) parte davanti a tutti nel primo, storico Gran Premio di Formula 1 al Mugello. L'appuntamento con il Gp della Toscana Ferrari 1000 (segui la diretta testuale sotto) per ora è sempre nel segno del campione del Mondo che ha preceduto nelle qualifiche il compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila per le Red Bull di Max Verstapen e Alexander Albon. Quinta la Ferrari di uno Charles Leclerc che sta facendo di tutto per tenere alto l'orgoglio della scuderia di Maranello nel Gp di casa. Solo diciottesimo invece l'altro ferrarista, Sebastian Vettel. La gara è in programma a partire dalle 15.

PROFONDO ROSSO, il blog di Leo Turrini

"I mille gran premi della Ferrari sono un traguardo straordinario - ha detto il presidente della scuderia di Maranello, John Elkann durante il suo intervento durante la serata di gala a Firenze -. Stasera celebriamo una storia fatta da mille gare - ha aggiunto - Un numero eccezionale: siamo l'unica Scuderia che ha preso parte a tutti i Mondiali di F1, sin dal 1950, e che non ha eguali nel mondo. Come non ha eguali il numero di vittorie (16 titoli costruttori, 15 titoli piloti e 238 successi in gara). Mille gran premi che hanno rappresentato altrettante emozioni, trionfi e delusioni, a volte drammi. Mille gare unite però dal filo rosso della passione Ferrari».

"Il traguardo straordinario che celebriamo oggi arriva in un anno particolare, duro, imprevedibile - ha aggiunto Elkann - Abbiamo avuto giusto il tempo di iniziare il 2020, che un virus sconosciuto, col quale stiamo imparando a convivere, ha preso tutti di sorpresa e ha cambiato ogni cosa. Eppure, anche se tra mille difficoltà e incertezze, ancora una volta la Ferrari si è distinta, mostrando una capacità di reazione notevole".

Classifica piloti - Costruttori

Calendario - Risultati

Le caratteristiche del circuito

Il tracciato del Mugello è stato costruito nel 1972 ed è situato a Scarperia in Toscana. Di proprietà Ferrari, acquistato nel 1988, il Mugello è tappa fissa del Motomondiale e ha ospitato diverse categorie automobilistiche come Formula 3000, Formula 2, Fia Gt e Dtm ma per la prima volta sarà sede di un gran premio del Mondiale di Formula 1. Il tracciato è lungo 5.245 metri ed è composto da 15 curve, molto adatto alle moto – che hanno diversi punti per sorpassarsi – meno per la Formula 1 che probabilmente avrà come unica possibilità di sorpasso la curva 1 al termine del lungo rettifilo principale. Non ci sono ovviamente precedenti in Formula 1 e come metro di paragone si può prendere il tempo record effettuato da Marc Marquez in Moto gp nel giugno 2013 in 1’47”639.