Udine, 7 dicembre 2021 - La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è pure ufficiale. L'Udinese ha deciso di esonerare Luca Gotti, che paga caro la sconfitta rimediata in casa dell'Empoli, la seconda nelle ultime quattro. "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera", recita la nota pubblicata dai bianconeri.

Cioffi ad interim

Si interrompe così il rapporto fra il tecnico veneto e l'Udinese, che erano legati dal luglio 2019, quando Gotti venne scelto come vice di Igor Tudor. Poi, nel novembre dello stesso anno, ecco la promozione a capo allenatore. La stessa soluzione che la società ha deciso per il momento: a sedersi in panchina contro il Milan, in occasione del match valido per il 17° turno di Serie A e in programma per sabato prossimo, sarà Gabriele Cioffi, assistente di Gotti. Il suo incarico dovrebbe comunque essere temporaneo, in attesa di individuare il sostituto.

