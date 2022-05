Serie A, gli squalificati per la trentasettesima giornata

Roma, 10 maggio 2022 - La Serie A scenderà in campo per la penultima giornata nel prossimo fine settimana. A saltare il 37^ turno di campionato saranno ben dieci giocatori, che sono stati squalificati dal giudice sportivo in merito alla condotta tenuta durante la scorsa giornata. Radunovic del Cagliari e Ribery della Salernitana sono stati espulsi e puniti con un'ammenda di cinquemila euro, a causa del loro comportamento durante un parapiglia creatosi al momento del gol di Simone Verdi, nel match salvezza tra i granata e i sardi.



Gli altri otto calciatori, squalificati tutti per un solo turno, erano invece in diffida: si tratta di Amrabat della Fiorentina, Bastoni dello Spezia, Bohinen della Salernitana, Faraoni del Verona, Kyriakopoulos del Sassuolo, Mancini della Roma, Becao dell'Udinese e Singo del Torino (con quest'ultimo che si è sottoposto ad un'operazione e ha, dunque, terminato la propria stagione). Altre multe sono arrivate a Claudio Fenucci (diecimila euro), ad del Bologna, ed a Igli Tare (cinquemila euro), ds della Lazio, rei di aver "contestato reiteratamente e plateamente una decisione arbitrale". Per lo stesso motivo è stato squalificato Walter Bressan, uno dei tecnici del Cagliari.



