Erling Haaland al Manchester City: affare di mercato ufficiale

Roma, 10 maggio 2022 - Ufficiale il colpo di mercato: Erling Haaland si trasferisce al Manchester City. Il club inglese allenato da Pep Guardiola ha diffuso una nota nella quale ha ufficializzato l'accordo con il Borussia Dortmund, proprietario del cartellino dell'attaccante norvegese. Haaland si trasferirà a Manchester dal prossimo 1 luglio grazie al pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente sul contratto.

Haaland, 22 anni il prossimo 21 luglio, è considerato insieme a Kylian Mbappè fra gli attaccanti giovani migliori al mondo. Il norvegese firmerà con i Citizens un contratto pluriennale milionario. In questa stagione, complici problemi all'anca e di natura muscolare, Haaland ha disputato soltanto 23 partite in Bundesliga, segnando 21 gol. Tre apparizioni in Champions League con altrettante reti. Quattro gol in due presenza invece in Coppa di Germania.

Affare Haaland: il comunicato del City

"Il Manchester City conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland a partire dal 1° luglio 2022. Con questo post sul proprio account Twitter, il club campione d'Inghilterra ha ufficializzato l'arrivo di Haaland. "Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del club con il giocatore", conclude la nota del City.