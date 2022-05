Serie A oggi: Torino-Napoli 0-1. Diretta Sassuolo-Udinese

Articolo : Inter, record di gol per Lautaro. E in rimonta sono arrivati 22 punti

Roma, 7 maggio 2022 - Un gol di Fabian Ruiz basta al Napoli per battere Torino. Finisce 0-1 la prima partita del sabato della trentaseiesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti, alla dodicesima vittoria fuori casa, centra i tre punti che sanno di ipoteca sul terzo posto in classifica: ora è +4 sulla Juventus quarta. Successo non scontato per i partenopei, che prima sprecano un calcio di rigore con Insigne (parata di Berisha), poi si affidano all'incursione di Ruiz che al 73' trova il gol della vittoria.

Alle 18 la seconda gara di oggi, Sassuolo-Udinese (18), mentre alle 20.45 si gioca Lazio-Sampdoria.

Il terzultimo turno della stagione 2021-2022 era iniziato ieri con il successo dell'Inter. Prima il grande spavento dello 0-2 Empoli, poi la grande rimonta nel segno di Lautaro Martinez. Il 4-2 finale ha riportato i nerazzurri in testa alla classifica. Sorpassato il Milan che domani a Verona sarà chiamato a rispondere colpo su colpo in questa emozionante volata per lo Scudetto. Nell'altro anticipo del venerdì, sconfitta in rimonta per la Juventus contro il Genoa. La squadra di Allegri spreca troppo e viene punita al 95' da Criscito che, dopo il rigore sbagliato nel derby con la Samp, questa volta segna il 2-1 che tiene vivo il Grifone nella lotta per la salvezza.

Domani altre quattro sfide della 36ª giornata: Spezia-Atalanta (12.30), Venezia-Bologna (15), Salernitana-Cagliari (18) e Verona-Milan (20.45). Lunedì infine Fiorentina-Roma (20.45).

Sassuolo-Udinese: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Lazio-Sampdoria: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Augello; Sabiri, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia.

