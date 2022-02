Serie A oggi live: Torino-Cagliari alle 12.35. In serata Lazio-Napoli

Roma, 27 febbraio 2022 - Obiettivo primo posto per il Napoli, atteso nel posticipo serale dell'Olimpico. Dopo i passi falsi di Milan e Inter, e la vittoria della Juventus che torna a sperare in qualcosa di più del quarto posto, oggi la ventisettesima giornata di Serie A prosegue con quattro partite. Lazio-Napoli alle 20.50 è quella che conta di più. La squadra di Spalletti ha un'altra occasione per assaltare il primato del Milan: con tre punti può raggiungerlo in testa alla classifica.

Si parte alle 12.35 con il lunch match Torino-Cagliari. Alle 15 Verona-Venezia, mentre alle 18.05 Spezia-Roma. Domani il turno sarà completato con Atalanta-Sampdoria (20.50). Su tutti i campi confermati i cinque minuti di ritardo sul fischio d'inizio come forma di protesta contro la guerra in Ucraina.

Torino-Cagliari: probabili formazioni e tv (ore 12.35)

Juric deve sostituire lo squalificato Mandragora. La soluzione più plausibile è l'arretramento di Pobega dalla trequarti fino sulla linea dei centrocampisti, per fare coppia con Lukic. Dietro a Belotti possibile l'inserimento di Pjaca accanto al connazionale Brekalo. Mazzarri ha pochi dubbi. Avanti con il 3-5-2 con Goldaniga, Lovato e Altare in difesa. In attacco scelti ancora Joao Pedro e Pereiro. Pavoletti e Keita partono dalla panchina. Torino-Cagliari sarà in diretta tv su Dazn e Sky Sport dalle 12.35.

Verona-Venezia: probabili formazioni e tv (ore 15.05)

Difesa da inventare per Tudor. Senza gli squalificati Casale e Hunter, Faraoni si sposterà nella linea a tre. Gioca Sutalo. A centrocampo spazio a Depaoli come esterno destro. Barak e Caprari agiranno come sempre dietro a Simeone. Nel Venezia Okereke e Busto tornano dalla squalifica e rientreranno nell'undici titolare. Verona-Venezia sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle 15.05.

Spezia-Roma: probabili formazioni e tv (ore 18.05)

Spezia senza lo squalificato Manaj. Al centro dell'attacco lo sostituirà Nzola. Amian torna dalla squalifica e si riprende la corsia di destra. Motta ha due ballottaggi in mezzo al campo: favoriti Sala e Maggiore su Kovalenko e Bastoni. Mourinho ha perso Oliveira e Felix per problemi fisici. In dubbio Zaniolo. A centrocampo si rivede Veretout. In difesa riecco Mancini dopo la squalifica di un turno. Spezia-Roma sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle 18.05.

Lazio-Napoli: probabili formazioni e tv (ore 20.50)

Luis Alberto e Leiva rientrano dopo la squalifica. Ancora non disponibile Acerbi. In attacco c'è Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson. Spalletti dovrebbe proporre un nuovo assetto tattico, un 4-3-3 per mettersi a specchio di fronte alla Lazio. Osimhen ci sarà dal primo minuto, così come Di Lorenzo uscito malconcio dal match contro il Barcellona. Pronto il rilancio di Politano. Lazio-Napoli sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle 20.50.