Serie A oggi, le partite live: formazioni e dirette. Alle 18 Empoli-Juventus

Roma, 26 febbraio 2022 - Empoli-Juventus e Sassuolo-Fiorentina aggiornano la corsa verso l'Europa. Dopo le frenate di Milan e Inter sulla via dello scudetto e in attesa del big match di domani Lazio-Napoli, oggi la ventisettesima giornata di serie A prosegue con tre partite che inizieranno con cinque minuti di ritardo come gesto simbolico contro la guerra in Ucraina. Il sabato sarà inaugurato da Salernitana-Bologna (ore 15.05), incrocio dal peso specifico notevole per la lotta salvezza. Alle 18.05 Empoli-Juventus: i bianconeri di Allegri, dopo il pareggio in Champions contro il Villareal, devono vincere per conservare il quarto posto. Alle 20.50 Sassuolo-Fiorentina, testa a testa fra due delle squadre più in forma dell'intero torneo. Domani il turno proseguirà con Torino-Cagliari (12.35), Verona-Venezia (15.05), Spezia-Roma (18.05) e Lazio-Napoli (20-50). Lunedì il posticipo Atalanta-Sampdoria (20.50).

Nicola ha bisogno dei tre punti e conferma una Salernitana con Verdi trequartista dietro alle due punte Djuric e Bonazzoli. Fazio e Dragusin coppia centrale in difesa. Ederson il regista. Dall'altra parte Mihajlovic si presenta all'Arechi con il 3-4-3: Barrow, Arnautovic e Orsolini compongono il tridente. Somaro in difesa insieme a Medel e Theate. Hickey e De Silvestri esterni a tutta fascia. Salernitana-Bologna sarà in diretta tv dalle 15.05 su Dazn.

Dopo il ko di Genova, Andreazzoli pensa di cambiare la coppia di centrali di difesa. Fuori Viti e Romagnoli, dentro Ismajli e Luperto. Davanti non si tocca Pinamonti, dietro a lui Bajrami e Henderson. Allegri deve fare i conti con una lunghissima lista di assenti: Alex Sandro, Dybala, Bernardeschi, Rugani, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Chiesa. Poche possibilità di turnover, ma qualcosa rispetto a Villareal cambierà, pensando anche all'andata della semifinale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì a Firenze. A centrocampo Arthur è pronto a un posto da titolare insieme a Zakaria. In attacco gioca Kean, riposa uno fra Vlahovic e Morata. Il candidato numero 1 alla panchina è lo spagnolo. Empoli-Juventus sarà in diretta tv dalle 18.05 su Dazn.

Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e tv (ore 20.50)

Dopo il colpaccio di San Siro, Dionisi riparte di quattro protagonisti là davanti: Berardi, Scamacca, Raspadori e Traoré. In casa viola la testa è anche sul match di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus. Italiano potrebbe ruotare qualche elemento. Torreira non è al top e potrebbe andare in panchina a favore di Amrabat. Squalificato Milenkovic, in difesa gioca Quarta accanto a Igor. Davanti Piatek o Cabral? Saponara o Sottil? Sassuolo-Fiorentina sarà in diretta tv dalle 20.50 su Dazn e Sky Sport.