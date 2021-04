Roma, 22 aprile 2021 - Il primo posticipo della 32esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio: Roma-Atalanta è 1-1. Tante emozioni nella gara dell'Olimpico. Si mangia le mani l'Atalanta, che ha creato tantissimo, ma concretizzato davvero poco oltre al gol del vantaggio di Malinovskyi. Nella ripresa, dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Gosens, è arrivato il pareggio giallorosso con Cristiante. La Roma nel finale ha anche sfiorato il colpaccio. Nel minuti di recupero l'espulsione di Ibanez.

Il turno infrasettimanale aveva già visto ieri il pari della capolista Inter, il ko del Milan con il Sassuolo, e il successo della Juve. Nella corsa ad un posto in Champions League ora spazio alla partita della sera: in campo Napoli e Lazio (segui la diretta sotto). Entrambe, staccate da 2 punti, puntano centrare un posto nei primi 4 in classifica, ed entrambe sono in un buon periodo di forma, dopo il pareggio partenopeo con l'Inter e il successo a suon di gol dei biancocelesti contro il Benevento.

Formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi (in panchina Farris).

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Dove vederla in tv: la partita allo Stadio Diago Armando Maradona sarà trasmessa in diretta dalle ore 20.45 su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). O in streaming sul dispositivo SkyGo.

Roma-Atalanta 1-1

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar (31' st Carles Perez), Veretout, Calafiori (1' st Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan (40' st Borja Mayoral); Dzeko. In panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Pastore, Ciervo, Darboe. Allenatore: Fonseca.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (14' st Muriel), Malinovskyi (14' st Pasalic); Zapata (28' st Toloi). In panchina: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Kovalenko, Pessina, Ruggeri, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 6.5.

Arbitro: Calvarese di Teramo .

Reti: 26' pt Malinovskyi, 30' st Cristante.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 24' st Gosens espulso per doppia ammonizione (entrambe per gioco pericoloso). Al 49' st Ibanez espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco). Ammoniti: Calafiori, Villar. Angoli: 4-8. Recupero: 1' pt, 4' st.

