Roma, 23 settembre 2018 - Napoli in testa alla classifica di Serie A dopo l'antipasto di mezzogiorno (Segui qui le partite di oggi con i risultati live). Gli uomini di Ancelotti passano a Torino (1-3) grazie a un super Insigne (doppietta) e al primo gol in campionato di Simone Verdi. Inutile la rete del momentaneo 1-2 messa a segno da Belotti. I partenopei raggiungono momentaneamente la Juventus a quota 12, in attesa del posticipo di questa sera che vede i bianconeri impegnati sul campo del Frosinone. Nei match delle 15 della giornata numero 5, riflettori su Bologna dove la Roma insegue una vittoria scaccia crisi in casa dei rossoblù affamati di punti e ancora in cerca della prima rete stagionale. La Lazio, dopo la sofferta vittoria in Europa League, ospita il Genoa di Piatek, mentre il Chievo in casa con l'Udinese va a caccia di quella vittoria che consentirebbe di tornare 'in positivo' in classifica dopo la penalizzazione.

Alle 18 c'è il derby lombardo Milan-Atalanta, con rossoneri e bergamaschi appaiati a 4 punti in graduatoria. Chiude la domenica di Serie A Frosinone-Juventus alle 20.30. Negli anticipi di ieri successo al fotofinish dell'Inter a Genova sulla Sampdoria. Dopo il gol di Vecino in 'zona Cesarini' col Tottenham, questa volta è stato Brozovic al 94esimo a far impazzire di gioia Spalletti (espuso per l'eccessiva esultanza). Successi anche per il Parma con il Cagliari e per la Fiorentina che ha travolto la rivelazione Spal. Venerdì il Sassuolo aveva battuto 3-1 l'Empoli in casa.

Torino-Napoli 1-3, rivivi la diretta

Bologna-Roma, segui la diretta

Formazioni ufficiali​

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Santander, Falcinelli. All Inzaghi

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Arbitro: Massa di Imperia

Chievo-Udinese, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. All. D'Anna

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Teodorczyk. All. Velazquez

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Lazio-Genoa, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Cáceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Romulo, Bessa, Hiljemark, Criscito; Medeiros, Piatek. All. Ballardini

Arbitro: Abisso di Palermo

Milan-Atalanta, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Doveri di Roma

Frosinone-Juventus, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Cassata, Molinaro; Campbell, Perica. Allenatore: Longo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Benatia, Chiellini, Cancelo; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Cuore Inter: Brozo-gol last minute - di MATTIA TODISCO

Il dolce arriva alla fine. La vittoria in Champions contro il Tottenham trova seguito in campionato, per l’Inter, grazie a una prodezza di Brozovic al 94’ della trasferta a Marassi. I nerazzurri battono 1-0 la Sampdoria dopo essere stati fermati due volte dal Var quando la palla aveva già gonfiato la rete. La magia del croato chiude una gara iniziata in sofferenza e nella quale gli ospiti hanno dovuto risalire la china. Gli ospiti hanno fisico, ma soffrono sulla corsa, sintomo di una condizione globalmente ancora lontana dal top. Spalletti si arrabbia in avvio, quando vede errori in uscita che denotano scarsa personalità: se la Samp non avanza nel punteggio è solo perché le conclusioni risultano troppo centrali. Difficile però, per gli uomini di Giampaolo, tenere un’intensità da motore a mille. Già alla mezz’ora del primo tempo i nerazzurri sembrano avere più campo a disposizione, pur nelle difficoltà ad attaccare i tre pali difesi da Audero.

Quando Nainggolan centra il bersaglio alla sua maniera, il Var si mette di traverso e annulla per un fuorigioco a inizio azione, segno che l’Inter con la tecnologia non ha molta fortuna quest’anno. Con la iella può prendersela anche Candreva, che coglie un palo clamoroso a stoppare la sua conclusione mancina. E’ un segnale in più, a inizio ripresa, di come gli uomini di Spalletti abbiano preso campo. Ma proprio quando sembra che i nerazzurri possano mettere l’avversario all’angolo, le occasioni cominciano a latitare e l’undici ospite non riesce a dare continuità alla sua azione offensiva. Spalletti cambia gli esterni offensivi: Perisic e Keita per l’acciaccato Politano e Candreva. I risultati non sono quelli sperati, perché la Sampdoria ha organizzazione e resta in agguato quando riparte. Protagonista nel finale sono gli episodi arbitrali: il Var annulla un altro gol ad Asamoah, l’assistente ferma Defrel per fuorigioco. Alla fine arriva Brozovic e Spalletti festeggia. Anche troppo: espulso, ma con la vittoria in tasca.

