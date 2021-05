Roma, 12 maggio 2021 - La lotta per un posto in zona Champions League la fa da padrona nel mercoledì della 36ª giornata di Serie A. Dopo il successo del Napoli sull'Udinese, oggi in programma otto partite (Cagliari-Fiorentina alle 18.30, tutte le altre alle 20.45). Atalanta-Benevento, Sassuolo-Juventus, Torino-Milan e Lazio-Parma sono le gare calde con vista Champions. Tensione altissima a Reggio Emilia, dove la Juventus cerca di rilanciarsi in una rincorsa europea diventata davvero difficile. Per Andrea Pirlo, al centro di voci di esonero dopo il ko contro il Milan, una notte da dentro o fuori. Il Sassuolo, in lotta con la Roma (impegnata a Milano contro l'Inter) per il settimo posto, schiera la formazione migliore per cercare la sesta vittoria nelle ultime sette uscite.

Gravina: "Juve fuori dalla Serie A se non rinuncia alla Superlega"

Trasferta delicata anche per il Milan, impegnato in casa del Torino. Stefano Pioli deve rinunciare a Zlatan Ibrahivmovic, che rischia di aver chiuso la stagione complice il problema al ginocchio sinistro accusato contro la Juventus. Gioca in casa invece l'Atalanta: a Bergamo arriva un Benevento in crisi e attualmente condannato alla retrocessione in Serie B. L'impegno più facile fra le pretendenti alla Champions è quello della Lazio, all'Olimpico contro il Parma già retrocesso.

Il mercoledì della Serie A si apre alle 18.30 con Cagliari-Fiorentina. Le altre sfide di oggi sono Bologna-Genoa e Sampdoria-Spezia. Domani si chiude il turno con Crotone-Verona (alle 20.45).

Serie A, il programma di oggi:

Probabii formazioni

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Vlahovic, Kouame. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

In tv: Dazn

Live

Probabii formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Dabo; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Massa di Imperia

In tv: Sky Sport

Live

Probabii formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Perin, Goldanida, Radovanovic, A. Masiello, Ghiglione, Strootman, Badelj, Behrami, Zappacosta, Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Fourneau di Roma.

In tv: Sky Sport

Live

Probabii formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Chiffi di Padova.

In tv: Sky Sport

Live

Probabii formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. Allenatore: Inzaghi.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Alves, Gagliolo; Hernani, Kurtic, Sohm; Gervinho, Pelle', Brunetta. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila.

In tv: Sky Sport

Live

Probabii formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynki, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Leris, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Maresca di Napoli.

In tv: Dazn

Live

Probabii formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Giacomelli di Treviso.

In tv: Dazn

Live

Probabii formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Zaza. Allenatore: Nicola.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

In tv: Sky Sport

Live