Bologna, 10 maggio 2021 - Sono rimaste soltanto tre giornate da disputare prima del termine della stagione 2020/2021 di Serie A. L'Inter è già campione d'Italia, ma la lotta per l'accesso alla prossima UEFA Champions League e la lotta per la salvezza regaleranno ancora tanto spettacolo. Nell'ultimo fine settimana la Juventus è caduta all'Allianz Stadium contro il Milan, rimanendo momentaneamente esclusa dai primi quattro posti a favore di Atalanta, Napoli e degli stessi rossoneri.



In questo turno infrasettimanale valido per la 36esima giornata spicca il big match tra Inter e Roma, mentre il Benevento è chiamato ad una sfida complicata in casa dell'Atalanta per tenere aperte le speranze di salvezza.

Le partite della 36esima giornata

Probabili formazioni



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Mario Rui, Manolas, Rrahmani, Di Lorenzo; Ruiz, Demme; Insigne, Zielinski, Lozano; Osimhen.



Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Makengo, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.



In tv: Sky Calcio.



Probabili formazioni



Cagliari (3-5-2): Cragno; Carboni, Godin, Ceppitelli; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.



In tv: DAZN.



Probabili formazioni



Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Gosens, Djimsiti, Romero, Hateboer; De Roon, Freuler; Muriel, Pessina, Malinovskyi; Zapata.



Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Letizia; Caprari, Lapadula.



In tv: Sky Calcio.



Probabili formazioni



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Dijks, Soumaoro, Danilo, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Barrow, Soriano, Orsolini; Palacio.



Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Shomurodov, Scamacca.



In tv: Sky Calcio.



Probabili formazioni



Inter (3-5-2): Radu; Bastoni, Ranocchia, D'Ambrosio; Perisic, Sensi, Gagliardini, Vecino, Darmian; Sanchez, Pinamonti.



Roma (3-4-2-1): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Pellegrini, Santon; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.



In tv: Sky Calcio.



Probabili formazioni



Lazio (3-5-2): Reina; Radu, Acerbi, Marusic; Fares, Luis Alberto, Cataldi, Akpa Akpro, Lazzari; Immobile, Correa.



Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho.



In tv: Sky Calcio.



Probabili formazioni



Sampdoria (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Tonelli, Bereszynski; Jankto, Thorsby, Ekdal, Candreva; Gabbiadini, Quagliarella.



Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.



In tv: DAZN.



Probabili formazioni



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Chiriches, Muldur; Obiang, Locatelli; Djuricic, Lopez, Berardi; Raspadori.



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Ronaldo, Dybala.



In tv: DAZN.



Probabili formazioni



Torino (3-4-1-2): Sirigu; Buongiorno, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Vojvoda; Verdi; Zaza, Belotti.



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.



In tv: Sky Calcio.



Probabili formazioni



Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Benali, Zanellato, Molina; Messias; Simy, Ounas.



Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Zaccagni, Bessa; Lasagna.



In tv: Sky Calcio.



