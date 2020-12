Roma, 12 dicembre 2020 - Tre partite per il sabato di serie A. Si gioca l'undicesima giornata. Dopo il successo del Sassuolo sul Benevento grazie al gol di Domenico Berardi, la corsa di fine 2020 della serie A va avanti alle 15 con la sfida fra Crotone e Spezia. Per i calabresi, unica squadra su venti ancora a secco di vittorie, è un appuntamento da non sbagliare. Di fronte però lo Spezia di Vincenzo Italiano, rivelazione delle prime dieci giornate.

Alle 18 altra sfida estremamente importante in chiave salvezza: si fronte Torino e Udinese. La formazione di Marco Giampaolo, attualmente al terzultimo posto, ha l'obbligo di vincere per prendere fiducia e rilanciarsi.

Alle 20.45 infine la terza sfida di giornata, quella fra Lazio e Hellas Verona. Dopo il passaggio del turno in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi incrocia un avversario pericolosissimo come l'Hellas. Ciro Immobile dovrà combattere contro la migliore difesa dell'intero torneo.