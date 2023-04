Milan-Napoli, dove vedere i quarti di Champions in tv e probabili formazioni

Milano, 12 aprile 2023 – Il tanto atteso giorno è arrivato. Questa sera, mercoledì 12 aprile, alle ore 21 (in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video), Milan e Napoli scenderanno in campo allo Stadio Meazza di San Siro per il match d’andata dei quarti di finale di Champions League (il ritorno è fissato per il 18 aprile). Un “derby italiano” inedito, dal momento che rossoneri e azzurri non si sono mai sfidati prima in campo europeo. In stagione, invece, si tratta della terza sfida tra meneghini e partenopei: nel match d’andata di campionato ad imporsi furono gli azzurri, che però, una decina di giorni fa, hanno incassato contro i rossoneri un pesante 4-0 allo stadio Diego Armando Maradona: “Credo che rivedremo in campo l’equilibrio visto in tante sfide di campionato, ma stavolta parliamo di Champions, di qualcosa di diverso. Dovremo giocare una grande partita, perché il Napoli richiede un livello di gioco alto. Tutte e due le squadre avranno grandi motivazioni, poiché penso che arrivare in semifinale o addirittura in finale sia un sogno” ha dichiarato ieri mister Stefano Pioli nella conferenza stampa prepartita. Il tecnico rossonero opterà ancora una volta per il 4-2-3-1 e cambierà cinque dei giocatori partiti titolari contro l’Empoli: tra i pali ci sarà sempre Mike Maignan, protetto da una linea a quattro difensiva formata da capitan Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. La buona notizia è il recupero di Pierre Kalulu, che ha smaltito l’infortunio muscolare rimediato in nazionale Under 21 ma probabilmente non sarà comunque della partita. In mediana ci saranno invece Sandro Tonali e Rade Krunic, con Ismael Bennacer che, come accaduto al Maradona, salirà sulla trequarti – ma con compiti anche in fase di copertura – assieme a Rafael Leao e Brahim Diaz. La punta sarà ovviamente Olivier Giroud.

In tv

Orari e TV: il match sarà trasmesso alle ore 21 di mercoledi 12 aprile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Le scelte di Luciano Spalletti

Mister Luciano Spalletti risponderà invece al collega Stefano Pioli con il 4-3-3 a trazione decisamente offensiva che quest’anno ha reso il Napoli una delle squadre più brillanti sul piano del gioco e prolifiche d’Europa: a difendere i pali della porta azzurra sarà ancora Alex Meret, che avrà davanti a sé un quartetto composto da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-Jae e Mathias Olivera, il quale sembra in netto vantaggio nel ballottaggio con Mario Rui. Nessuna particolare novità a centrocampo, dove ad agire saranno le mezzali André Zambo Anguissa e Piotr Zielinksi, con Stanislav Lobotka che si occuperà dei compiti di regia. Il vero rebus riguarda l’attacco dove mancheranno due pedine di grande peso specifico come Victor Osimhen e Giovanni Simeone. L’argentino è alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro che lo terrà lontano dai campi per almeno due o tre settimane, mentre Osimhen ha invece recuperato dal problema all’adduttore accusato alcune settimane fa ma lo staff tecnico azzurro ha preferito non rischiare e non lo ha convocato: “La scelta è maturata sin da quando gli è capitato questo infortunio. Il rischio era veramente alto – ha spiegato Spalletti –. Lui riesce ad andare forte su tutto, ma il rischio era troppo elevato. Ci sono ancora tante partite bellissime da giocare e lui deve vincere la classifica cannonieri. Comunque, abbiamo vinto partite importanti anche senza di lui. Siamo arrivati a questo punto anche per questo”. Toccherà quindi a Giacomo Raspadori, che pure non è in perfette condizioni fisiche, guidare l’attacco azzurro con ai sui lati “El Chucky” Hirving Lozano e Kvicha Kvaratskhelia.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti