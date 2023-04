Milan-Napoli, Pioli: "Champions diversa dal campionato. Mi aspetto due sfide equilibrate"

Milano, 11 aprile 2023 – Ancora gli ultimi dettagli da sistemare e poi il Milan potrà finalmente scendere in campo per la prima delle due sfide inedite dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 21 (match in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video) allo stadio Meazza di San Siro. Una doppia gara che si preannuncia molto combattuta ed equilibrata, almeno secondo quanto sostenuto dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, nella consueta conferenza stampa prepartita: “Credo che rivedremo in campo l’equilibrio visto in tante sfide contro il Napoli di campionato, ma domani si gioca tutta un’altra cosa. Domani giocheremo il primo atto di una sfida che durerà 180 minuti. E’ chiaro che le prestazioni di campionato ci hanno dato alcune indicazioni, ma sappiamo che dovremo giocare una grande partita per essere all’altezza di un’avversaria così forte. Firmerei per l’1-0 rossonero? Noi dovremo, come ho detto, giocare una grande partita, perché il Napoli richiede un livello di gioco alto e su questo siamo concentrati. Dovremo stare in campo con grande attenzione in ogni situazione, poiché affronteremo un avversario con tanta qualità e capace di approfittare di ogni errore per creare poi situazioni di pericolo. La nostra attenzione e la qualità di gioco dovranno essere molto alte. Non potremo abbassare mai il nostro livello di concentrazione, di attenzione e di comunicazione tra di noi. Dovremo mettere in campo grande intensità soprattutto mentale e giocarci tutte le nostre possibilità che abbiamo di fare bene in queste due partite”. Fondamentale, nella sfida di domani, anche l’apporto dei tifosi rossoneri: “Domani scenderanno in campo anche i nostri tifosi allo stadio di San Siro, i quali ci daranno una grandissima spinta per cercare di fare bene”. Anche se i favori del pronostico pendono dalla parte degli azzurri, Pioli non vuol sentir parlare di minor pressione come aiuto per il Milan: “Non credo che la leggerezza possa essere d’aiuto. Stiamo parlando di Champions, di Milan, di storia, di sogni. Siamo sereni perché sappiamo di aver preparato bene la partita ma dovremo giocare con l’entusiasmo che sentiamo dentro. Tutte e due le squadre avranno grandi motivazioni perché è chiaro che arrivare in semifinale o addirittura arrivare in finale sarebbe un sogno”. Dall’altra parte ci sarà un Napoli pronto a dare battaglia con un potenziale offensivo, nonostante le assenze pesanti di Osimhen e Raspadori, di primissimo livello. Un aspetto che PIoli un po' teme: “Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in questa Champions e la seconda ad aver vinto più partite dopo il Bayern Monaco. Quindi, è chiaro che stiamo parlando di una squadra di altissimo livello e qualità, ma penso che sia normale che sia così, perché siamo rimaste in otto squadre tutte forti. Anche noi, però, abbiamo le nostre qualità da mettere in campo”. Parlando di percentuali, il tecnico rossonero ribadisce infine l’idea di un doppio confronto molto equilibrato: “Io credo che le percentuali siano uguali per entrambe le squadre. Si parte dallo 0-0 e mi aspetto due gare molto equilibrate. Noi abbiamo preparato le nostre cose. Dal Napoli dovremo aspettarci qualcosa di diverso rispetto alle ultime sfide e dovremo essere bravi a capire quali cambiamenti porteranno”.