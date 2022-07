Mercato Serie A news: Juve, assalto a Paredes. Roma su Wijnaldum

Bologna, 25 luglio 2022 - La Juventus è ufficialmente in corsa per acquistare il cartellino di Leandro Paredes. La trattativa con il Paris Saint-Germain è cominciata e filtra ottimismo, con alcuni rumors che parlano di una possibile chiusura già durante la prossima settimana. La realtà, però, potrebbe essere differente, con i bianconeri che prima dovrebbero liberarsi di Aaron Ramsey e Arthur. Per il primo è sempre aperta la porta della risoluzione del contratto, poiché finora nessun club si è fatto avanti per lui; il secondo, invece, avrebbe qualche richiesta all'estero. L'obiettivo di Cherubini, in ogni caso, è quello di regalare l'argentino del Psg a Massimiliano Allegri, che vorrebbe un altro centrocampista per completare uno dei reparti in cui la Vecchia Signora ha sofferto maggiormente nelle ultime stagioni.

Scamacca al West Ham, il Milan rilancia De Ketelaere

Fumata bianca tra il Sassuolo e il West Ham per Gianluca Scamacca. L'attaccante è partito in serata verso Londra, dove firmerà con gli Hammers. L'affare si è concluso sulla base di 36 milioni di euro più 6 di bonus. Il Milan, intanto, rilancerà ancora per Charles De Ketelaere, in una trattativa col Bruges che sembra essere infinita. Maldini alzerà a 33 milioni di euro l'offerta del Diavolo, che potrebbe anche inserire una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Per la difesa, invece, i rossoneri puntano sempre Tanganga e N'Dicka, con quest'ultimo valutato 20 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte.

Roma, Friedkin in campo per Wijnaldum

La Roma si prepara ad accogliere calorosamente Paulo Dybala. Domani dovrebbe svolgersi, alle ore 21, la presentazione in pompa magna dell'argentino all'Eur. Archiviato l'affare dell'estate, i giallorossi vogliono chiudere anche per Georgino Wijnaldum. Il presidente Dan Friedkin è pronto a scendere in campo personalmente per convincere il giocatore del Psg. Gli ottimi rapporti con il numero 1 dei parigini, Nasser Al-Khelaifi, potrebbero anche aiutare i capitolini a superare lo scoglio dell'ingaggio da 9 milioni di euro del giocatore.

Le altre trattative

Alexis Sanchez ha rifiutato anche l'Olympique Marsiglia. Il cileno, ormai separato in casa all'Inter, sogna un difficile ritorno al Barcellona. I nerazzurri dovranno accelerare per Milenkovic, con la Fiorentina che ha fissato al 6 agosto la deadline per imbastire una cessione del difensore. L'alternativa low-cost per Marotta resta Acerbi, in uscita dalla Lazio. Il Napoli resta in attesa di piazzare qualche giocatore: nel caso in cui Fabian Ruiz partisse, il sostituto designato sarebbe Barak. Il Torino cerca un centrale dopo l'addio di Bremer, con Kumbulla che è in cima alla lista dei desideri dei granata. Bonazzoli svolgerà domani le visite mediche per tornare alla Salernitana.



Leggi anche: Mondiali di atletica, tutte le medaglie dell'ultima giornata