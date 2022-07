Inter, è caccia al difensore: Milenkovic, Demiral e Acerbi, ma dipende da Suning

Milano, 25 luglio 2022 - Sono fasi di stallo per il mercato dell'Inter. Dopo un giugno scoppiettante, luglio sta vivendo un momento di stasi tra la mancata cessione di Milan Skriniar e il mancato arrivo di Gleison Bremer. Ma Simone Inzaghi ha bisogno di un difensore e la dirigenza sta lavorando su alcune piste, tuttavia costose. Ecco perché le ipotesi di un difensore low cost iniziano a fare breccia.

Milenkovic e Demiral, serve ok della proprietà



Lo stesso Beppe Marotta ha ammesso come l'affare Bremer sia sfuggito per mantenere alcuni equilibri economi di bilancio, e la situazione sembra valere anche per le alternative. L'Inter tiene vivi i contatti per Nikola Milenkovic e Merih Demiral, ma entrambi sono costosi e servirebbe l'ok della proprietà. La famiglia Zhang però è stata chiara, non c'è un extrabudget oltre l'autofinanziamento, con le plusvalenze che serviranno anche a bilancio e per il momento l'Inter non ne ha fatte. Dura arrivare a questi due profili con tali condizioni di partenza, infatti l'Inter non può escludere una pista low cost. L'ultimo nome è quello di Francesco Acerbi che Inzaghi ha già allenato alla Lazio. Il centrale vive un momento di rottura con una parte del tifo biancoceleste e l'arrivo di Romagnoli di fatto gli chiude le porte della titolarità. L'Inter può essere una opzione anche per i costi contenuti dell'operazione. Ma le strategie nerazzurre dipenderanno anche dalle plusvalenze. Skriniar è rimasto e ora si punta al rinnovo per non indebolire la difesa, così il nome spendibile per un incasso di buona levatura è quello di Andrea Pinamonti. La punta di Cles è cercata dall'Atalanta di Gasperini, con cui si potrebbe parlare di Demiral, difficile, e dal Sassuolo che a breve incasserà una cospicua cifra dalla cessione di Gianluca Scamacca. L'impressione è che prima di ogni movimento in entrata servirà una uscita. Ma chi?

