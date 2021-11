Roma, 23 novembre 2021 - Nel penultimo turno della fase a gironi di Europa League la Lazio andrà nel freddo di Mosca: con temperature molto rigide i biancocelesti dovranno cercare di vincere per credere nell'obiettivo del primo posto nel girone, piazzamento che eviterebbe di disputare gli spareggi con le terze della Champions League. La sfida in contemporanea tra Galatasaray e Marsiglia potrebbe creare i presupposti per credere al sorpasso sui turchi che saranno poi gli avversari nella giornata conclusiva a dicembre.

Probabili formazioni

La Lazio non cambierà sistema di gioco nonostante la necessità di far ruotare la rosa per via dei tanti impegni: Strakosha è il portiere di coppa e davanti a lui la novità dovrebbe essere Patric al centro della difesa al fianco di Acerbi. A centrocampo possibile turno di riposo per Milinkovic Savic che sarà sostituito da Basic, sempre molto utilizzato in Europa League. In attacco, con Immobile out, spazio a Muriqi con Zaccagni e Felipe Anderson. Queste le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca-Lazio.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Muriqi

Orari tv

La partita sarà in diretta dalle ore 18.45 visibile via satellite su Sky Sport. In streaming la partita si potrà seguire sia su Sky Go e Now Tv che su Dazn, attraverso tutti i dispositivi che supportano le app. Inoltre Lokomotiv-Lazio sarà inserita nei pacchetti diretta gol e zona gol delle due rispettive emittenti assieme a tutte le altre gare che si disputeranno in contemporanea.

