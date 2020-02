Milano, 12 febbraio 2020 - Partirà stasera la batteria delle semifinali di andata di Coppa Italia 2020. Oggi è il turno di Inter e Napoli a San Siro, mentre domani toccherà a Juventus e Milan. I nerazzurri vengono da una clamorosa rimonta nel derby contro il Milan (risultato finale 4-2), mentre i partenopei non riescono a uscire da una crisi che sembra infinita, e confermata tale anche dalla sconfitta all’ultimo turno al San Paolo contro il Lecce. È chiaro che entrambi gli allenatori stiano pensando a qualche cambio di formazione viste le tre partite in sette giorni, ma visto il prestigio e l’importanza della sfida. Vediamo nel dettaglio quelle che saranno le probabili scelte di Conte e Gattuso per stasera.

Le probabili formazioni

Ci sarà ancora Padelli a difendere i pali dell’Inter: Handanovic non è ancora pronto e punta alla sfida di domenica contro la Lazio. Davanti a lui certo di una maglia Bastoni, che ha saltato il derby per squalifica. Non si tocca De Vrij, mentre Skriniar è insidiato da D’Ambrosio. Sulle fasce si scaldano Moses e Biraghi, verso un turno di riposo Candreva e Young. In mediana confermato Brozovic, ai suoi lati ci saranno Barella e probabilmente Eriksen, favorito su Sensi con il quale dovrebbe comunque fare staffetta durante l’arco della gara. In attacco certo del posto Lautaro Martinez, che non gioca da due partite a causa della lunga squalifica, ma chi al suo fianco? Occhio perché c’è l’ipotesi turnover per Lukaku, in quel caso sarebbe Sanchez a partire dal 1’. Nel Napoli regolarmente tra i convocati Meret, ma dovrebbe partire ancora fuori: favorito Ospina. Difesa a quattro con Mario Rui e Di Lorenzo da terzini, da centrale torna Manolas e affiancherà dal 1’ Koulibaly. Possibile qualche cambio in mediana: scalpitano Fabian Ruiz, Allan ed Elmas, ma dovranno vincere la concorrenza su Lobotka, Demme e Zielinski. In attacco pronto a tornare titolare Callejon al posto di Politano: completano il tridente Insigne e Mertens, favorito su Milik.

Inter (3-5-2): Padelli; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Biraghi, Barella, Brozovic, Eriksen, Moses; Lautaro, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Dove vederla in tv

La gara tra Inter e Napoli si giocherà allo stadio San Siro di Milano. Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 12 febbraio alle 20.45. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Rai Uno e Rai Uno HD, canale 501 del digitale terrestre. Diretta streaming su RaiPlay.

