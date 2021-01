Roma, 9 gennaio 2021 - La Juventus piomba su Angel Di Maria. L'argentino del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto e si libererà gratis a giugno.



Secondo quanto riporta France Football, i bianconeri sarebbero tra i club interessati e avrebbero già avanzato un'offerta al vice-campione del mondo 2014. L'ala arriverebbe a Torino solamente quest'estate.



Paratici potrebbe incontrare l'entourage di Arek Milik la prossima settimana. Anche in questo caso il giocatore approderebbe alla corte di Pirlo a costo zero tra sei mesi, poiché i 15 milioni di euro richiesti da De Laurentiis sono considerati eccessivi dal club campione d'Italia.



E' stato chiuso l'affare Bryan Reynolds con il Dallas: il difensore verrà prelevato dall'MLS per la cifra di 7,5 milioni e verrà girato al Benevento in prestito. Intanto Pirlo ha tolto dal mercato Bernardeschi, affermando di essere dispiaciuto di non aver puntato con continuità su di lui fino a questo momento, ma che troverà maggiore spazio nella seconda parte della stagione.



Milan, Musacchio in uscita. Roma, Fazio e Juan Jesus fuori dal progetto



Il Milan sta cercando una sistemazione per Musacchio, difensore che andrà in scadenza a giugno. Il ragazzo piace al Genoa, che però ora pensa a Sokratis Papastathoupoulos. I rossoneri spingono per la cessione, considerato anche il probabile arrivo a Milano di Simakan.



Anche la Roma deve pensare alle uscite. Fazio e Juan Jesus sono fuori dal progetto di Fonseca, ma il loro ingaggio pesante frena le contendenti. I due potrebbero essere ceduti verso la fine di questa finestra di mercato, con i giallorossi che potrebbero dover pagare loro parte dello stipendio.

Altre trattative

Il Parma tenta il colpaccio per D'Aversa: Vincenzo Grifo. L'attaccante del Friburgo è l'obiettivo numero uno dei crociati, che vogliono regalare un giocatore di qualità al tecnico appena subentrato a Liverani.



Il Torino sonda la pista Lobotka, ma il Napoli non vuole cederlo a titolo definitivo. Da scartare dunque l'opzione del prestito con obbligo di riscatto, non gradita a Giuntoli. Le parti tratteranno per un prestito secco o con diritto di riscatto.



Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha confermato l'imminente approdo a Genova in maglia rossoblù di Kevin Strootman. Il centrocampista del Marsiglia è pronto a tornare in Serie A.

