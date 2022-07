Barcellona, Kessié: "Il Barça è un sogno. Quando ti chiama, non resta che dire di sì"

Barcellona, 28 luglio 2022 - "Quando ti chiama il Barcellona non esiti: accetti e basta". Franck Kessié sembra aver trovato la sua dimensione ideale al Barça, club nel quale si è trasferito quest'estate, dopo aver conquistato lo Scudetto con la maglia del Milan. Il centrocampista ivoriano è felice ed emozionato per la sua avventura in Spagna, che per il momento sembra essere iniziata nel migliore dei modi.

Kessié: "Il Barcellona è un sogno"



L'ex centrocampista rossonero ha rilasciato tante dichiarazioni al miele sul Barcellona direttamente dagli Stati Uniti, dove si trova con la squadra per la tournée estiva: "Ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa e tutto sta andando al meglio. Lo staff e i compagni sono già come una seconda famiglia per me. Questo è un club nato per vincere: quando ti chiama, non esiti nell'accettare il trasferimento. Per me si tratta della squadra più bella del mondo". La mente è ovviamente proiettata sulla prossima stagione: "Sono arrivati tanti nuovi calciatori e faremo qualsiasi cosa per migliorare la squadra. Non sono sorpreso, perché tutti conoscono l'idea di gioco del Barcellona. Anche visto da lontano, il Barça è sempre apparso come un sogno".



