Lazio, il mercato in uscita: da Acerbi a Jony. La lista dei partenti

Roma, 28 luglio 2022 - Dopo la massiccia campagna acquisti adesso la Lazio dovrà pensare a vendere. A Formello ci sono tanti esuberi che non hanno trovato spazio nel progetto di Maurizio Sarri e che adesso sono alla ricerca di una nuova sistemazione. I biancocelesti sperano di sfoltire la rosa per mettere da parte soldi per il mercato e anche per alleggerire il monte ingaggi che si alleggerirebbe notevolmente.

I nomi più importanti

In cima alla lista c'è sicuramente Francesco Acerbi, anche se per lui non sono ancora arrivate offerte ufficiali. L'Inter non si è più fatta avanti e il difensore vive in un particolare limbo dove non sa ancora nulla del suo futuro. Assieme a lui anche Akpa-Akpro non ha preso parte al ritiro tedesco e si aspettano proposte da valutare per la cessione. L'ex Salernitana guadagna 300mila euro a stagione e ha un contratto fino al 2025, soldi che i biancocelesti risparmierebbero volentieri. Per entrambi i giocatori non ci sono grandi novità ma in ogni caso da questa doppia cessione Lotito spera di ottenere almeno 8 milioni di euro.

Le altre cessioni

Oltre ai nomi più importanti, ci sono anche operazioni minori che però potrebbero permettere alla Lazio di risparmiare molti soldi di ingaggio. Per Jony si va verso la rescissione del contratto da 1.1 milioni di euro, così come Escalante che piace molto in Spagna: nel suo caso la società chiede circa 2 milioni di euro per la cessione e punta a risparmiare gli 1.4 milioni di ingaggio fino al 2024. Verso l'addio di sono anche Kiyine, Raul Moro e Fares, mentre per quanto riguarda Durmisi si sono aperte le porte del Brondby che permetterebbe alla Lazio l'ingaggio di un milione di euro per il suo ultimo anno di contratto in biancoceleste.

Leggi anche - Roma, c'è l'accordo per Wijnaldum