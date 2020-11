Torino, 30 novembre 2020 - Juventus-Dinamo Kiev di Champions League sarà diretta da un arbitro donna. Si tratta di Stephanie Frappart ed è la prima donna destinata a dirigere un incontro della massima competizione maschile di calcio a livello di club. Di nazionalità francese, Frappart è stata designata per la gara di mercoledì sera all'Allianz Stadium di Torino. La trentasettenne, prima donna ad arbitrare in campionato francese ad aprile 2019 (gara fra Amiens e Strasburgo), ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 fra Liverpool e Chelsea e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League, nell'incontro fra Leicester e Zorya.

Classe 1983, Frappart si è distinta da prima nel mondo del calcio femminile. Nel 2019 ha arbitrato la finale del Mondiale femminile fra Stati Uniti e Olanda. La sua carriera è iniziata nelle leghe minori francesi. Mercoledì sarà a Torino per una gara di Champions League e così diventa ancora di più il simbolo del mondo degli arbitri coniugato al femminile.