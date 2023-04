Playoffs Nba, Denver batte Phoenix in gara 1. Le partite di oggi: orari e dove vederle

Milano, 30 aprile 2023 - E' cominciato il secondo turno dei playoffs Nba. Gara 1 della serie fra Denver e Phoenix sorride ai Nuggets, che si impongono con il punteggio di 125-107 sul parquet amico. A fare la differenza è il parziale del secondo quarto, cominciato con i Suns avanti sul 32-31: 37-19 in favore di Jokic e compagni, che scappano via, andando all'intervallo sul +17. I padroni di casa tengono a bada il tentativo di rimonta degli avversari nella terza frazione e poi nel quarto periodo, la squadra con il miglior record a Ovest raggiunge addirittura le 25 lunghezze di vantaggio con un break di 14-0, portandosi quindi sull'1-0.

Qui Nuggets

Sugli scudi Jamal Murray, mvp dell'incontro con 34 punti, 6/10 al tiro da 3 e nove assist, mentre Nikola Jokic chiude con una doppia doppia da 24 punti e 19 rimbalzi. "Finalmente sono sano. Non so quante altre volte devo dimostrare chi sono affinché voi crediate nel mio gioco o in quello che faccio. Posso solo continuare a giocare così e dimostrare a tutti che si sbagliano su di me", le parole della guardia canadese a fine partita. Ottimo anche il contributo di Aaron Gordon, autore di 23 punti. Da segnalare il dominio a rimbalzo della formazione allenata da Michael Malone, che cattura 58 palloni contro i 41 degli ospiti, e la netta differenza a livello di triple realizzate (16 per Denver, appena sette per i Suns).

Qui Suns

A Phoenix non bastano le prestazioni di Kevin Durant, che firma una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi (con anche un ottimo 12/19 al tiro), e Devin Booker, che va a referto con 27 punti e otto assist. Appena 11 punti per Chris Paul, mentre Deandre Ayton ne realizza 14, ma soffre sotto le plance, collezionando appena sette rimbalzi. Una serata da dimenticare per la truppa di coach Monty Williams, a cui servirà maggiore solidità per confermare quanto si diceva alla vigilia, ossia che questa sarà una delle serie più equilibrate e combattute. E dovrà farlo a cominciare subito dal secondo atto, in calendario nella notte tra lunedì e martedì, sempre sul campo dei Nuggets.

Le partite di oggi

Programma ricco quello odierno: si parte alle 19 (ora italiana) con il primo episodio della serie di secondo turno a Est fra New York Knicks e Miami Heat, mentre alle 21:30 (sempre ora italiana) si alzea la palla a due a Sacramento fra Kings e Golden State Warriors, per scoprire chi fra le due farà propria gara 7 di primo turno. I campioni in carica hanno sprecato il match point in casa e adesso sono chiamati a vincere di nuovo in trasferta per non vedere interrotta così presto la propria rincorsa al titolo. I Los Angeles Lakers attendono di conoscere il loro prossimo avversario. Entrambe le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Nba e in streaming su Now.

