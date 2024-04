Debutta Casa Qn. La nostra presenza in Fiera. Tre aree in un unico spazio

Al Vinitaly di Verona, dal 14 al 17 aprile, fa il suo debutto Casa Qn, il nuovo spazio multi activity dei nostri giornali Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e dell’agenzia SpeeD. Si trova allo stand H / hall 6-7. Una presenza completamente rinnovata rispetto al passato. Lo stand è stato realizzato dall’azienda specializzata Henoto, di Bologna.

Si tratta di tre aree in un unico spazio dove oltre ad ospitare visitatori, aziende, stakeholder verranno svolte diverse attività per tutto il corso del Vinitaly, da domenica a mercoledì compresi. Una presenza importante in una fiera sempre più centrale per il mondo del vino e per l’intera economia italiana.

Negli spazi di Casa Qn si terranno innanzitutto le interviste fatte dai nostri giornalisti ai protagonisti della manifestazione, in particolare i produttori, con il punto sulla fiera in corso.

Si tratteranno nel corso delle conversazioni le tendenze, i problemi, le opportunità e i temi principali del mondo del vino oltre che, ovviamente, l’andamento dal punto del vista del business del Vinitaly 2024.

Si potrà assistere live alle interviste con i protagonisti nell’area del nostro stand oppure on line, con i numerosi video che saranno pubblicati nel corso dei giorni della manifestazione sui canali social e sui siti dei giornali assieme alla copertura web di tutti gli eventi che riguardano il Vinitaly, dalla presenza dei ministri, ai talk, alla presentazione delle ricerche più importanti.

Negli spazi di Casa Qn sarà distribuito gratuitamente anche lo speciale di 88 pagine dedicato al Vinitaly e ai suoi protagonisti che state leggendo in questo momento.

Infine, sempre a Casa Qn, si potranno incontrare oltre ai nostri giornalisti anche i nostri account, per cogliere opportunità di business e commerciali e avere tutte le informazioni sulla nostra offerta editoriale e le numerose iniziative del nostro gruppo.