Il vero scopo del vertice in Alaska: la pace in Ucraina solo un pretesto per Trump e Putin

Roma, 13 agosto 2025 – Più che un vertice di pace, la pace sembra un onorevole pretesto per incontrarsi e poi parlare d’altro. Il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, secondo molti osservatori americani, ha un obiettivo molto più ampio: ridisegnare l’architettura del potere globale. Il conflitto in corso è, al massimo, il pretesto formale per sedersi allo stesso tavolo e discutere di ben altro.

Il presidente Usa, Donald Trump, è atteso in Alaska per un summit con Vladimir Putin (Ansa)

La strategia di Trump è fin troppo chiara, così chiara, da apparire quasi ingenua: sottrarre Putin all’abbraccio della Cina, restituendo alla Russia la dignità – e lo status – di potenza globale. In cambio, il Cremlino otterrebbe ciò che desidera da anni: l’uscita dall’isolamento, la legittimazione internazionale, la fine della condizione di ‘paria’ diplomatica. Non solo simboli, ma concessioni concrete: aree d’influenza riconosciute dal Baltico al Caucaso, continuità della presenza russa in Siria e, soprattutto, un ruolo da protagonista nella regione più strategica del XXI secolo: l’Artico.

Qui, Mosca gioca in casa. Controlla oltre metà della costa artica mondiale e, con lo scioglimento dei ghiacci, vede aprirsi scenari dirompenti: nuove rotte commerciali intercontinentali, giacimenti energetici inesplorati, materie prime critiche per le tecnologie di punta. In questo contesto, l’Artico non è solo una frontiera geografica, ma il laboratorio del potere di domani.

La Cina, da anni, presidia l’Estremo Oriente russo e ne utilizza le infrastrutture come corsie preferenziali per garantirsi accesso agli asset strategici di Mosca. Pechino ha investito in porti, ferrovie, oleodotti e progetti energetici, legando il Cremlino a un rapporto di dipendenza silenziosa ma profonda. Ma non ci sono solo gli ex ghiacci eterni a fare da cerniera fra i due ex nemici di sempre. Trump vuole attirare Putin in una posizione in cui sia meno nocivo agli interessi americani, soprattutto nel Caucaso e in Siria. Proprio qui si gioca la possibilità di una cooperazione più ampia, giocata su un bilanciamento di interessi.

L’America dovrebbe dettare le leggi, ma, secondo il Financial Times, la partita è meno sbilanciata a favore degli USA di quanti potrebbe sembrare: Putin può sfruttare la fretta di Trump di ottenere un accordo “storico” e la sua scarsa conoscenza delle dinamiche interne a quel fragile equilibrio. Dietro le telecamere e i sorrisi di rito, il vero negoziato riguarda non l’Ucraina, ma il futuro delle alleanze, il controllo delle rotte polari e la possibilità, per Washington, di rientrare nella competizione artica prima che sia troppo tardi.