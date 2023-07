Annullare le bollette della luce per 5 anni? Si può

L’inglese Octopus Energy pronto a rivoluzionare il mercato dell’energia. Da un anno presente pure in Italia, l’obiettivo è quello di riuscire a stipulare un contratto di fornitura energetica che azzera il costo delle bollette per ben cinque anni. «Abbiamo un prodotto in collaborazione con i costruttori che si chiama Octopus Zero Bills. Per qualsiasi casa indipendente prevediamo l'allestimento di pannelli solari, una pompa di calore e una batteria che consentono di fornire acqua calda e riscaldamento - spiega il il CEO e fondatore Greg Jackson -. In questo modo garantiamo cinque anni senza pagare bollette e il costo degli impianti è più basso rispetto a soluzioni analoghe». Nel Regno Unito il progetto è partito lo scorso anno e nel 2023 diverse famiglie hanno iniziato a vivere nelle prime case Zero Bills situate in Essex, a nord-ovest della Grande Londra. «Al momento ci stiamo concentrando sulle nuove case, collaborando con promotori immobiliari. Ma in futuro, se le case soddisferanno le nostre specifiche Zero, tra cui accumulo di batterie, pannelli solari e riscaldamento elettrico, utilizzeremo una tecnologia all'avanguardia per ottimizzare il consumo domestico e l'esportazione di energia in cambio di una bolletta pari a zero», assicurano. L'obiettivo è rendere potenzialmente tutte le nuove case in costruzione compatibili con lo standard poiché il riscaldamento domestico attualmente è responsabile del 14% delle emissioni totali di carbonio del Regno Unito e il sogno portarlo a zero. Inoltre la compagnia londinese consente agli utenti di supportare la costruzione di parchi eolici locali in cambio di uno sconto sull'energia che può arrivare al 50% nelle giornate più ventose.