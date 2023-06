Cesena, Campus di alta qualità, Lauree e Magistrali in Architettura, Ingegneria e Scienze

Vocazione scientifica, alta qualità della didattica, sono le caratteristiche del campus di Cesena, una realtà ancorata al territorio con strutture moderne e corsi innovativi. Il dipartimento di Architettura offre la Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura. Per Ingegneria e Scienze, le Lauree in Ingegneria e Scienze informatiche, Tecnologie dei sistemi informatici, Ingegneria biomedica e Ingegneria elettronica, le Magistrali in Ingegneria e Scienze informatiche, Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia, Biomedical engineering, Digital transformation management (con Forlì). Il Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari offre Lauree in Tecnologie alimentari, Viticoltura ed enologia, Scienze e cultura della gastronomia e la Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari. Per Psicologia la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche e le Magistrali in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, Psicologia clinica, Psicologia cognitiva applicata, Psicologia scolastica e di comunità, e, in inglese, Work, organizational and personnel psychology e Psychology of wellbeing and social inclusivity. A Cesenatico, Scienze mediche e veterinarie offre il corso di Laurea in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche.