I nostri ragazzi campioni di curiosità

Vezzosi

Dopo 23 anni la formula di Cronisti in classe si dimostra non solo vincente, ma ogni anno si arricchisce di contenuti e opportunità per declinare in modo nuovo il messaggio che, da sempre, è connaturato a questo progetto promosso dai quotidiani del nostro gruppo editoriale, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. L’obiettivo è certamente avvicinare i ragazzi alla lettura, ma

anche abituarli a confrontarsi con la realtà che li circonda e con alcuni dei grandi temi con i quali dovranno misurarsi quando diventeranno adulti.

Una formula di successo, si diceva, consacrata ancora una volta dai numeri di un’edizione che ha coinvolto centinaia di classi e migliaia di giovani degli ultimi due anni della Scuola Primaria e dell’intero ciclo della Scuola secondaria di primo grado. E i ragazzi, ancora una volta, hanno dimostrato di avere le idee molto chiare su quello che è il loro futuro e sulle sfide che li attendono. Non a caso hanno affrontato in maniera mai scontata e con vero senso giornalistico i temi dei quali si sono occupati negli elaborati proposti in questi mesi per la pubblicazione sul giornale e sul sito dedicato al progetto.

E, non a caso, sono proprio loro, gli alunni-giornalisti, i protagonisti del presente fascicolo, che raccoglie le testimonianze delle premiazioni di Cronisti in Classe organizzate da ogni redazione de La Nazione in Toscana, Umbria e provincia della Spezia (la nostra area di diffusione) oltre alla riproduzione degli elaborati che si sono classificati ai primissimi posti, nonché gli interventi e le interviste a sponsor e partner del progetto, che condividono con noi il valore educativo di questa iniziativa.

Il risultato è un inserto speciale di 96 pagine, da leggere, conservare e sfogliare ogni volta che avremo bisogno di saperne di più su attese, gusti e fantasia

dei nostri ragazzi e sulla loro capacità di guardare il mondo.